Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Mức lương
2 - 3 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận 1

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 2 - 3 USD

Quản lý nhân sự thực hiện dự án theo sắp xếp của Công ty.
Đảm bảo, kiểm soát các công việc liên quan tới quản lý dự án bao gồm: việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và quản lý chất lượng thực hiện dự án đúng theo kế hoạch.
Kiểm soát và xử lý các sự cố, phát sinh, rủi ro và thay đổi trong dự án.
Theo sát dự án để bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
Là đầu mối làm việc trực tiếp với onsiter, khách hàng và các phòng ban liên quan.
Đảm nhiệm việc quản lý nguồn lực của dự án: tạo động lực, định hướng phát triển và đánh giá chất lượng công việc của các thành viên trong dự án.

Với Mức Lương 2 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Quản lý dự án mảng offshore/outsourcing, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý các dự án có quy mô >10 nhân sự.
Tiếng Nhật thành thạo (tương đương N2).
Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề .
Có khả năng build team, xây dựng tổ chức.
Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Kỹ thuật: Đã từng tham gia các ngôn ngữ Java/ ReactJS/ .Net/ PHP …. từ 3 năm trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, …). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.
Chế độ lương - thưởng:
Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm.
Đánh giá hiệu suất công việc:
Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chăm sóc sức khỏe:
Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ...
Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ:
Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.
Đào tạo:
Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.
Môi trường làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 90 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ka Đao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

