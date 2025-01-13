Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,100 USD

• Đàm phán với Nhà cung ứng về các điều khoản thương mại tối ưu cho Công ty, lựa chọn Nhà cung ứng và xin ý kiến thống nhất ký kết hợp đồng với Nhà cung ứng theo quy trình mua sắm và quy chế tài chính trong lĩnh vực mua sắm của Công ty.

• Duy trì danh sách nhà cung ứng đã được đánh giá, nhà cung ứng khuyến nghị dùng và nhà cung ứng khuyến nghị không dùng (black list).

• Theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện thủ tục thanh quyết toán với Nhà cung ứng.

• Trực tiếp làm việc với đối tác hoặc phòng ban nội bộ để thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm phụ trách: hợp đồng, chính sách, giá cả, chương trình khuyến mại, sale out- sale in,…

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ, chịu trách nhiệm về nhập hàng, tồn kho, sức bán, hàng thanh lý,...

• Làm việc với MKT và các phòng ban khác để thúc đẩy số bán.

• Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của GĐNH.

• Báo cáo trực tiếp cho GĐNH, GĐ khối ngành hàng.