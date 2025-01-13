Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Hà Nội: Ngõ 19 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 800 - 1,100 USD
• Đàm phán với Nhà cung ứng về các điều khoản thương mại tối ưu cho Công ty, lựa chọn Nhà cung ứng và xin ý kiến thống nhất ký kết hợp đồng với Nhà cung ứng theo quy trình mua sắm và quy chế tài chính trong lĩnh vực mua sắm của Công ty.
• Duy trì danh sách nhà cung ứng đã được đánh giá, nhà cung ứng khuyến nghị dùng và nhà cung ứng khuyến nghị không dùng (black list).
• Theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện thủ tục thanh quyết toán với Nhà cung ứng.
• Trực tiếp làm việc với đối tác hoặc phòng ban nội bộ để thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm phụ trách: hợp đồng, chính sách, giá cả, chương trình khuyến mại, sale out- sale in,…
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ, chịu trách nhiệm về nhập hàng, tồn kho, sức bán, hàng thanh lý,...
• Làm việc với MKT và các phòng ban khác để thúc đẩy số bán.
• Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của GĐNH.
• Báo cáo trực tiếp cho GĐNH, GĐ khối ngành hàng.
Với Mức Lương 800 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tư duy logic, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.
Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
