Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,100 USD

Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,100 USD

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Project Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Mức lương
800 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 19 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 800 - 1,100 USD

• Đàm phán với Nhà cung ứng về các điều khoản thương mại tối ưu cho Công ty, lựa chọn Nhà cung ứng và xin ý kiến thống nhất ký kết hợp đồng với Nhà cung ứng theo quy trình mua sắm và quy chế tài chính trong lĩnh vực mua sắm của Công ty.
• Duy trì danh sách nhà cung ứng đã được đánh giá, nhà cung ứng khuyến nghị dùng và nhà cung ứng khuyến nghị không dùng (black list).
• Theo dõi thực hiện hợp đồng, thực hiện thủ tục thanh quyết toán với Nhà cung ứng.
• Trực tiếp làm việc với đối tác hoặc phòng ban nội bộ để thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm phụ trách: hợp đồng, chính sách, giá cả, chương trình khuyến mại, sale out- sale in,…
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ, chịu trách nhiệm về nhập hàng, tồn kho, sức bán, hàng thanh lý,...
• Làm việc với MKT và các phòng ban khác để thúc đẩy số bán.
• Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của GĐNH.
• Báo cáo trực tiếp cho GĐNH, GĐ khối ngành hàng.

Với Mức Lương 800 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo excel, biết đọc và phân tích dữ liệu.
• Tư duy logic, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-project-manager-thu-nhap-800-1-100-thang-tai-ha-noi-job319815
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Tuyển Project Manager Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Hệ Thống Giáo Dục Archimedes School
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Project Manager TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Beetechsoft
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu BSS Group
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ Proton làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Proton
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH Điểm sáng Công nghệ InvestIdea làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu Công ty TNHH Điểm sáng Công nghệ InvestIdea
Tới 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
25 - 55 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ KHỞI NGHIỆP HÀN QUỐC (KOSME) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,300 - 2 USD VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ KHỞI NGHIỆP HÀN QUỐC (KOSME) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1,300 - 2 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VTI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu BSS Group
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 63 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tới 63 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 4 USD CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
3,000 - 4 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AMIGO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Beetechsoft
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Alphaway Technology
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm