Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
- Hà Nội: Tòa HH1B Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 35 - 40 Triệu
Quản lý và triển khai dự án
Quản lý chung toàn bộ hoạt động dự án: BA, Dev, Tester, triển khai...Đảm bảo các bộ phận làm việc nhịp nhàng và hiệu quả
Trực tiếp quản lý dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng của công ty
Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, tổ chức khảo sát, lập phương án, kế hoạch thực hiện, tổ chức quản lý dự án theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, kế hoạch đặt ra
Trao đổi với khách hàng/đối tác về các nội dung liên quan đến dự án
Chủ trì nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao tới khách hàng
Tiếp nhận, xử lý lỗi phát sinh sau triển khai
Xây dựng kế hoạch và thực hiện dự án
Quản lý nguồn lực, ngân sách, tiến độ, rủi ro và chất lượng dự án
Lên kế hoạch dự án và giám sát, kiểm soát chi phí triển khai dự án
Thúc đẩy các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu
Phối hợp làm việc với các bên liên quan để đảm bảo sự thành công của dự án trong phạm vi
Thảo luận, xử lý các xung đột trong quá trình thực hiện dự án. Đề xuất, thực hiện các khóa đào tạo cho các thành viên để có đầy đủ kiến thức tham gia dự án
Báo cáo đầy đủ các thông tin dự án cho QLTT
Tuân thủ các quy định lao động, nội quy và các quy định khác của công ty
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn PM vững thể hiện ở các điểm:
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm các dự án với khách hàng khối nhà nước
Kinh nghiệm triển khai dự án từ đầu tới khi kết thúc, quản lý nhiều dự án, nhiều member, stakeholder phức tạp
Có kiến thức về lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Khả năng áp dụng tư duy phân tích và khái niệm vào hoạt động và lập kế hoạch hệ thống trên nhiều công nghệ
Kiến thức và kinh nghiệm nâng cao về Các phương pháp và thực hành quản lý thay đổi CNTT như ITIL, COBIT - Kiến thức tài chính để dự báo và quản lý ngân sách dự án
Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt; chủ động, sáng tạo trong công việc.
Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH và các chế độ khác theo Luật Lao động
Thưởng các ngày lễ Tết theo tình hình Tài chính công ty.
