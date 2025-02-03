Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HH1B Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Quản lý và triển khai dự án

Quản lý chung toàn bộ hoạt động dự án: BA, Dev, Tester, triển khai...Đảm bảo các bộ phận làm việc nhịp nhàng và hiệu quả

Trực tiếp quản lý dự án phát triển phần mềm cho các khách hàng của công ty

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, tổ chức khảo sát, lập phương án, kế hoạch thực hiện, tổ chức quản lý dự án theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, kế hoạch đặt ra

Trao đổi với khách hàng/đối tác về các nội dung liên quan đến dự án

Chủ trì nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao tới khách hàng

Tiếp nhận, xử lý lỗi phát sinh sau triển khai

Xây dựng kế hoạch và thực hiện dự án

Quản lý nguồn lực, ngân sách, tiến độ, rủi ro và chất lượng dự án

Lên kế hoạch dự án và giám sát, kiểm soát chi phí triển khai dự án

Thúc đẩy các thành viên trong nhóm để đạt được mục tiêu

Phối hợp làm việc với các bên liên quan để đảm bảo sự thành công của dự án trong phạm vi

Thảo luận, xử lý các xung đột trong quá trình thực hiện dự án. Đề xuất, thực hiện các khóa đào tạo cho các thành viên để có đầy đủ kiến thức tham gia dự án

Báo cáo đầy đủ các thông tin dự án cho QLTT

Tuân thủ các quy định lao động, nội quy và các quy định khác của công ty

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan đến máy tính

Chuyên môn PM vững thể hiện ở các điểm:

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm các dự án với khách hàng khối nhà nước

Kinh nghiệm triển khai dự án từ đầu tới khi kết thúc, quản lý nhiều dự án, nhiều member, stakeholder phức tạp

Có kiến thức về lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Khả năng áp dụng tư duy phân tích và khái niệm vào hoạt động và lập kế hoạch hệ thống trên nhiều công nghệ

Kiến thức và kinh nghiệm nâng cao về Các phương pháp và thực hành quản lý thay đổi CNTT như ITIL, COBIT - Kiến thức tài chính để dự báo và quản lý ngân sách dự án

Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt; chủ động, sáng tạo trong công việc.

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 40M

BHXH và các chế độ khác theo Luật Lao động

Thưởng các ngày lễ Tết theo tình hình Tài chính công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

