Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 63 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Quản lý dự án: Đảm bảo tiến độ, ngân sách và chất lượng của dự án khoá học tiếng Anh. Điều này bao gồm lập kế hoạch, giám sát tiến độ thực hiện và đảm bảo các bước điều phối giữa các bộ phận liên quan.

Team up các team cross-function, đặt mục tiêu cho dự án. Hỗ trợ các stakeholder trong quá trình thiết kế và phát triển nội dung bài học.

Lên timeline và các đầu công việc cần triển khai, nhân sự triển khai, mô tả yêu cầu đầu ra để có thể assign nhân sự/nguồn lực phù hợp.

Đánh giá các rủi ro của mô hình/sản phẩm

Thử nghiệm những cách làm mới để hướng đến kết quả mục tiêu

Giáo dục, kinh nghiệm:

Ưu tiên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thành thạo, giao tiếp trôi chảy. IELTS 7.0 trở lên.

Từng làm việc tại các trường tại nước ngoài, hoặc trường quốc tế tại VN trong các phòng hợp tác quốc tế/hỗ trợ học sinh du học, hoặc tại các trung tâm tư vấn du học.

Từng chịu trách nhiệm thiết kế sản phẩm, hoặc phụ trách kinh doanh như sale / marketing.

Có 3-5 năm kinh nghiệm quản lý team chuyên môn hoặc quản lý các dự án có nhiều stakeholders

Có hiểu biết về Công nghệ thông tin là lợi thế.

Kỹ năng, tư duy:

Có tư duy phân tích và phản biện tốt.

Có khả năng thấu hiểu khách hàng và nghiên cứu thị trường

Có tư duy sản phẩm và thiết kế trải nghiệm tốt

Có khả năng giao tiếp tốt, kết nối và quản lý nhân sự

Kỹ năng giải quyết vấn đề khó, quyết liệt trong việc triển khai tạo ra kết quả cuối cùng

Phẩm chất:

Sáng tạo, bền bỉ, trung thực (innovation, resilience, integrity)

Có khả năng thích ứng, tư duy cởi mở và sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: upto 2.500 USD + có phần thưởng ESOP (có thể thỏa thuận)

Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, ...

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ...;

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước, tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc.

Làm việc trong 1 công ty phát triển vượt trội qua các năm, nhiều dự án mới, công việc ý nghĩa, thú vị;

Được trao quyền để thử sức với mọi ý tưởng và phát triển bản thân tối đa;

Môi trường 9x, 8x trẻ trung, năng động, công bằng, làm hết sức chơi hết mình, tinh thần đồng đội siêu cao;

Hưởng các hoạt động chăm lo cho đời sống tinh thần: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ;

Văn phòng hiện đại, xinh lung linh, sáng tạo, giàu năng lượng, chỗ ăn nghỉ thoải mái;

Hỗ trợ tham gia các khóa học nghiệp vụ và các khóa học Lập trình và sử dụng Coworking space miễn phí trên khắp HN, Tp.HCM (trong cùng tổng công ty).

