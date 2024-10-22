Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SB Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Làm hồ sơ QL chất lượng, vật liệu đầu vào, pháp lý... nghiệm thu với CĐT, cơ quan ban ngành...;

- Làm hồ sơ TQT với CĐT, tổ đội, nhà thầu phụ: (Đo bóc khối lượng), hoàn công, shop drawing, kiểm soát hao hụt...;

- Và một số công việc khác do BGĐ giao phó.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, Giao thông, Thủy Lợi;

- Nam, nữ: Kinh nghiệm 3 - 4 năm;

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chủ động, trách nhiệm, chịu áp lực, có thể đi xa, sử dụng tốt office, cad, (có thể chạy VBA là lợi thế);

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công trình Vingroup; Tổng thầu nước ngoài và công trình sử dụng vốn ngân sách.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/ thưởng hấp dẫn: 15-20 triệu/tháng (Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn);

- Nuôi ăn ở;

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến;

- Xét tăng lương một lần/ năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

