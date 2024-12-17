Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Carpla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Carpla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Carpla
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty Cổ Phần Carpla

Quản đốc phân xưởng/nhà máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản đốc phân xưởng/nhà máy Tại Công Ty Cổ Phần Carpla

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 25, tòa nhà Tasco, Lô HH 2

- 2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|||, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý hoạt động xưởng:
Lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát hoạt động của các bộ phận trong xưởng (cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên, thợ sửa chữa).
Đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng xe theo đúng yêu cầu.
Kiểm tra và duyệt các hạng mục sửa chữa trước khi giao xe cho khách.
Quản lý nhân sự:
Đào tạo, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên trong xưởng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự hoặc khách hàng.
Quản lý tài chính và hiệu quả kinh doanh:
Theo dõi, kiểm soát chi phí hoạt động xưởng.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu dịch vụ.
Đảm bảo tiêu chuẩn và quy định:
Đảm bảo xưởng hoạt động tuân thủ các quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiêu chuẩn của hãng.
Giám sát việc sử dụng công cụ, thiết bị và vật tư trong xưởng một cách hiệu quả.
Chăm sóc khách hàng:
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ.
Xử lý các khiếu nại, phản hồi từ khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh
Tối thiểu từ 3 năm trở lên lĩnh vực Dịch vụ sau bán hàng Ô tô, từng làm các hãng lớn là một lợi thế
Có kiến thức Có kiến thức cơ bản về các dòng xe ô tô và hệ thống trên xe ô tô là một ưu thế.
Hiểu biết kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu mãi của ngành ô tô;
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, làm việc với khách hàng qua các kênh.
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và báo cáo;

Tại Công Ty Cổ Phần Carpla Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng các dịp Lễ Tết cạnh tranh, hấp dẫn;
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, người thân theo từng vị trí công việc.
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắnkết cao;
Thời gian làm việc linh hoạt, quản trị theo hiệu quả, hiệu suất công việc;
Du lịch hè, team building hàng năm.
Trải nghiệm, hỗ trợ dịch vụ tốt nhất trong hệ sinh thái trong tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Carpla

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Carpla

Công Ty Cổ Phần Carpla

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-doc-phan-xuong-nha-may-thu-nhap-15-30-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job269950
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Casla
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Casla làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty Cổ Phần Casla
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ Gemadept Logistics
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CJ Gemadept Logistics làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CJ Gemadept Logistics
Hạn nộp: 25/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 07/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Hạn nộp: 21/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Eusteel
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Eusteel
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1,100 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 27/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 800 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Merchize
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Merchize
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 102 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Casla
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Casla làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty Cổ Phần Casla
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CJ Gemadept Logistics
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CJ Gemadept Logistics làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CJ Gemadept Logistics
Hạn nộp: 25/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 07/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Phụ Tùng Ô Tô Xe Máy (AMA)
Hạn nộp: 21/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Eusteel
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Eusteel
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập 800 - 1,100 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 27/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 800 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Merchize
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Merchize
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty TNHH Libra Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Libra Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Merchize
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Eusteel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Eusteel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Casla làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 14 USD Công Ty Cổ Phần Casla
1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm