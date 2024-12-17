Tuyển Quản đốc phân xưởng/nhà máy Công Ty Cổ Phần Carpla làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 25, tòa nhà Tasco, Lô HH 2 - 2, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam|||, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản đốc phân xưởng/nhà máy Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý hoạt động xưởng:

Lập kế hoạch, phân công công việc và giám sát hoạt động của các bộ phận trong xưởng (cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên, thợ sửa chữa).

Đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng xe theo đúng yêu cầu.

Kiểm tra và duyệt các hạng mục sửa chữa trước khi giao xe cho khách.

Quản lý nhân sự:

Đào tạo, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên trong xưởng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự hoặc khách hàng.

Quản lý tài chính và hiệu quả kinh doanh:

Theo dõi, kiểm soát chi phí hoạt động xưởng.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, tăng doanh thu dịch vụ.

Đảm bảo tiêu chuẩn và quy định:

Đảm bảo xưởng hoạt động tuân thủ các quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiêu chuẩn của hãng.

Giám sát việc sử dụng công cụ, thiết bị và vật tư trong xưởng một cách hiệu quả.

Chăm sóc khách hàng:

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ.

Xử lý các khiếu nại, phản hồi từ khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh

Tối thiểu từ 3 năm trở lên lĩnh vực Dịch vụ sau bán hàng Ô tô, từng làm các hãng lớn là một lợi thế

Có kiến thức Có kiến thức cơ bản về các dòng xe ô tô và hệ thống trên xe ô tô là một ưu thế.

Hiểu biết kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu mãi của ngành ô tô;

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, làm việc với khách hàng qua các kênh.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và báo cáo;

Tại Công Ty Cổ Phần Carpla Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng các dịp Lễ Tết cạnh tranh, hấp dẫn;

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, người thân theo từng vị trí công việc.

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắnkết cao;

Thời gian làm việc linh hoạt, quản trị theo hiệu quả, hiệu suất công việc;

Du lịch hè, team building hàng năm.

Trải nghiệm, hỗ trợ dịch vụ tốt nhất trong hệ sinh thái trong tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Carpla

