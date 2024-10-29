Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, khu văn phòng – Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

