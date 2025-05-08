Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Ngọc Quỳnh, Như Quỳnh, văn Lâm, Hưng yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm phụ kiện nhựa cho ô tô/xe máy/xe điện, điện tử, khuôn gá…

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Thực hiện các báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, marketting, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô/xe máy/xe điện hoặc các ngành hàng tiêu dùng khác.

Hiểu biết về thị trường ô tô/xe máy/xe điện, điện tử… tại Việt Nam.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng lễ, tết và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin