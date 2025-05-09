Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Aeon Văn Giang - tầng L2, TTTM Vincom Mega Mall Ocean City, Xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý hàng hóa

Giám sát nhân viên để đảm bảo: Hàng hóa được bổ sung đầy đủ, trong tình trạng tốt và chất lượng.

Dịch vụ khách hàng :Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để khuyến khích “bán thêm”. Lịch sự và lắng nghe thay thế nhu cầu của khách hàng.

Nhận thông tin và giới thiệu cho khách hàng về hàng mới về, chương trình khuyến mãi, chính sách liên quan đến thanh toán, trả lại/đổi hàng, v.v.

Xử lý khiếu nại từ khách hàng hoặc khiếu nại

Bán hàng và lợi nhuận

Phối hợp với Nhà cung cấp để thực hiện các chương trình khuyến mãi.

Xác định các mặt hàng bán chạy và không có chất lượng tốt. Ước tính nhu cầu của người tiêu dùng và tư vấn cho bộ phận bán hàng.

Quản lý nhân lực

Thực hiện đầy đủ các quy trình làm việc, chính sách, nội quy, quy định của công ty.

Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn CBNV và Nhân viên thực hiện đúng nội quy, quy định.

Phụ trách đóng cửa hàng.

Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất một năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hoặc môi trường siêu thị

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và lãnh đạo tốt

Tập trung vào khách hàng

Có tính kỷ luật với khả năng làm việc độc lập

Kỹ năng thuyết trình và bán hàng tốt

Thành thạo máy tính (Word, Excel & Powerpoint)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 15-25 triệu/ tùy theo kinh nghiệm

15-25 triệu/

Lương tháng 13

Thưởng hiệu suất

Trợ cấp đi lại

Bảo hiểm y tế cao cấp

Bảo hiểm xã hội toàn lương

Ăn tại căng tin

13 ngày nghỉ phép hàng năm

Nhiều cơ hội phát triển

Phát triển đào tạo và học tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin