Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh
- Hưng Yên:
- Aeon Văn Giang
- tầng L2, TTTM Vincom Mega Mall Ocean City, Xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý hàng hóa
Giám sát nhân viên để đảm bảo: Hàng hóa được bổ sung đầy đủ, trong tình trạng tốt và chất lượng.
Dịch vụ khách hàng :Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để khuyến khích “bán thêm”. Lịch sự và lắng nghe thay thế nhu cầu của khách hàng.
Nhận thông tin và giới thiệu cho khách hàng về hàng mới về, chương trình khuyến mãi, chính sách liên quan đến thanh toán, trả lại/đổi hàng, v.v.
Xử lý khiếu nại từ khách hàng hoặc khiếu nại
Bán hàng và lợi nhuận
Phối hợp với Nhà cung cấp để thực hiện các chương trình khuyến mãi.
Xác định các mặt hàng bán chạy và không có chất lượng tốt. Ước tính nhu cầu của người tiêu dùng và tư vấn cho bộ phận bán hàng.
Quản lý nhân lực
Thực hiện đầy đủ các quy trình làm việc, chính sách, nội quy, quy định của công ty.
Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn CBNV và Nhân viên thực hiện đúng nội quy, quy định.
Phụ trách đóng cửa hàng.
Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và lãnh đạo tốt
Tập trung vào khách hàng
Có tính kỷ luật với khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng thuyết trình và bán hàng tốt
Thành thạo máy tính (Word, Excel & Powerpoint)
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
15-25 triệu/
Lương tháng 13
Thưởng hiệu suất
Trợ cấp đi lại
Bảo hiểm y tế cao cấp
Bảo hiểm xã hội toàn lương
Ăn tại căng tin
13 ngày nghỉ phép hàng năm
Nhiều cơ hội phát triển
Phát triển đào tạo và học tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
