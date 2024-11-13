Tuyển Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng - Hải Dương - Lai Châu ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

– Trách nhiệm chính

Hỗ trợ, quản lý Nhóm nhằm đạt mục tiêu KPIs của Nhóm.

Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán chéo sản phẩm – dịch vụ KHCN.

Phát triển danh mục khách hàng theo Bộ chỉ tiêu từng thời kỳ.

Đảm bảo tuân thủ.

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy định.

Thực hiện các công việc theo phân công khác nhằm tìm kiếm, phát triển và phục vụ khách hàng.

– Các công việc thực hiện

Hỗ trợ, quản lý Nhóm

Lên kế hoạch kinh doanh và tiếp thị. Định hướng, hướng dẫn và dẫn dắt nhóm, chịu trách nhiệm về mục tiêu KPIs cá nhân và mục tiêu KPIs của Nhóm.

Theo dõi giám sát tiến trình và kết quả hoạt động của từng chuyên viên trong Nhóm.

Triển khai sản phẩm dịch vụ, chương trình KHCN đến Nhóm, lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị trực tiếp.

Đào tạo, kèm cặp kỹ năng bán hàng và kiến thức liên quan cho Nhóm.

Đảm bảo quá trình tuân thủ hoạt động kinh doanh theo quy định của HDBank, NHNN& Pháp luật....

Giám sát, kiểm tra các cấp nhân viên phụ trách quản lý nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên đều nắm rõ và thực hiện đúng các chính sách, quy định.

Chịu trách nhiệm đề xuất cấp tín dụng/thẩm định tín dụng/kiểm soát thẩm định/phê duyệt tín dụng theo trách nhiệm chức danh nghiệp vụ tương ứng tại từng hồ sơ tín dụng cụ thể.

Chọn lọc khách hàng vay vốn theo đúng định hướng, phân khúc Khách hàng và quy định chính sách sản phẩm của HDBank.

Chịu trách nhiệm về việc tiếp xúc trực tiếp Khách hàng vay, đối chiếu chứng từ bản chính theo quy định, đảm bảo tính xác thực và hợp lý của thông tin, chứng từ cung cấp liên quan đến khoản đề xuất cấp tín dụng.

Chịu trách nhiệm kiểm tra khách hàng đáp ứng đúng, đủ điều kiện thuộc danh sách/chính sách thẩm định/phê duyệt trước (nếu có) và đề xuất cấp tín dụng tương ứng.

Trực tiếp phát triển và quản lý khách hàng:

Tìm kiếm, mở rộng và phát triển số lượng khách hàng cho ngân hàng thông qua hoạt động bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh (huy động, cho vay, thẻ...) và chỉ tiêu hoạt động (số lượng cuộc gọi, gặp mặt, chốt hợp đồng...).

Thực hiện nhập thông tin theo dõi công tác tiếp thị, bán hàng trên hệ thống Nhật ký bán hàng hàng ngày.

Tìm hiểu, phân tích nhu cầu và trực tiếp tư vấn, bán chéo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính và phi tài chính phù hợp.

Thực hiện nghiệp vụ liên quan theo quy định và kiểm soát đôn đốc các cá nhân, Đơn vị có liên quan trong suốt quá trình phục vụ khách hàng hướng đến tuân thủ và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân: tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động, thẻ, ebanking, kiều hối, các sản phẩm liên kết, dịch vụ khác,...) chương trình khuyến mại của Ngân hàng, qui định của NHNN và Pháp luật có liên quan.

Ghi nhận ý kiến phản hồi của khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh, đề xuất ý kiến xây dựng sản phẩm dịch vụ, chính sách khách hàng...đến các Đơn vị có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, kế toán, Marketing, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đọc hiểu tài liệu liên quan.

Vi tính: sử dụng thành thạo.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và có kinh nghiệm quản lý).

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán & thuyết phục.

Kỹ năng quản lý bán hàng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.

Lương thỏa thuận.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.

Du lịch trong và ngoài nước.

Bảo hiểm 24/24.

Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

