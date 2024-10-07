Tuyển Quản lý TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 260 Đường Nguyễn Tri Phương, P. Xuân An, Long Khánh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

- Định hướng chương trình giảng dạy các khối tiểu học.

- Định hướng phương pháp đào tạo cho các khối tiểu học.

- Chịu trách nhiệm quản trị chất lượng giảng dạy của giáo viên.

- Chịu trách nhiệm quản trị chất lượng học tập của học sinh chương trình tiểu học.

- Hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo phân công nhân sự Tiểu học hợp lý.

- Đào tạo nhân sự các nội dung về quy trình, quy định của hệ thống tại cơ sở.

- Đào tạo nhân sự về phương pháp giảng dạy, đồng bộ về chất lượng giảng dạy.

2. QUẢN LÝ DỊCH VỤ

- Hỗ trợ xây dựng các hoạt động nổi bật thu hút phụ huynh và học sinh tham gia ghi danh (Hội thảo, chương trình ngoại khóa, lễ hội - sự kiện...)

- Lên kế hoạch truyền thông các hoạt động nổi bật của Tiểu học trong năm học.

- Lập chiến lược kiểm soát chất lượng dịch vụ của học sinh và phụ huynh.

3. CÔNG TÁC KHÁC

CÔNG TÁC KHÁC

- Phối hợp tuyển dụng & quản lý nhân sự tiểu học, đào tạo nhân sự mới.

- Định hướng KPIs dành cho giáo viên, khối trưởng.

- Kiểm tra công tác quản lý trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và sách vở tại cơ sở.

- Giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyên môn từ khách hàng/ PHHS.

- Chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động của Tiểu học định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại Học trở lên thuộc chuyên ngành Sư Phạm Giáo dục tiểu học. Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương/hiệu phó chuyên môn Tiểu học. Hiểu rõ các quy định liên quan đến Bản quyền tác giả, phát hành sách và chương trình giảng dạy theo quy định của Luật Giáo Dục. Có kiến thức và kinh nghiệm set-up chương trình giảng dạy/nội dung về lĩnh vực Giáo Dục

Tốt nghiệp từ Đại Học trở lên thuộc chuyên ngành Sư Phạm Giáo dục tiểu học.

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương/hiệu phó chuyên môn Tiểu học.

Hiểu rõ các quy định liên quan đến Bản quyền tác giả, phát hành sách và chương trình giảng dạy theo quy định của Luật Giáo Dục.

Có kiến thức và kinh nghiệm set-up chương trình giảng dạy/nội dung về lĩnh vực Giáo Dục

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin