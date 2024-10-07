Tuyển QC thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: (Trong khuôn viên nhà xưởng Tiến Lên, Quốc lộ 51, Khu 2, Ấp 7, An Phước, Long Thành

- Quản lý và điều phối team QC: QC ở từng công đoạn trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình gia công để hoàn tất sản phẩm, có khả năng nhận ra và xử lý được những sai sót so với thiết kế.

- Phụ trách ISO: quản lý, xây dựng và ban hành biểu mẫu, quy trình và là thành viên giám sát việc thực thi 5S, ISO.

- Cảnh báo sớm về chất lượng: Thông qua phân tích dữ liệu lớn, xác định những mâu thuẫn cốt lõi của các vấn đề về sản phẩm và nền tảng, thành lập một nhóm đặc biệt để thúc đẩy cải tiến và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền tảng chất lượng.

- Kiểm soát rủi ro: Thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro để xác định trước các rủi ro phát sinh từ những thay đổi, giảm chi phí và vận chuyển nguyên mẫu, đồng thời xây dựng kế hoạch quản lý và kiểm soát để giảm thiểu tai nạn chất lượng và chi phí chất lượng.

- Nắm rõ và hướng dẫn đào tạo nhân viên về thao tác và vận hành các công cụ và thiết bị đo kiểm (thiết bị phòng LABS).

- Báo cáo tiến độ và kết quả công việc trực tiếp với BGD

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

1. Trình độ học vấn/ chuyên môn:

- Tốt nghiệp: Đại Học chuyên ngành cơ khí

- Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point, Outlook

- Sử dụng thành thạo Autocad 2D, biết Inventor là một lợi thế

- Nắm vững kiến thức về 8D, 7 công cụ QC, APQP, MSA, SPC, PPAP, PFMEA

2. Kỹ năng:

- Đọc hiểu và nắm rõ bản vẽ cơ khí

- Sử dụng và vận hành thành thạo công cụ và thiết bị đo kiểm (thiết bị phòng LABS).

- Khả năng phân tích và nhận định được tình huống, giải quyết được vấn đề

- Hiểu rõ và tuân thủ về ISO, thành thạo hệ thống và quy trình quản lý chất lượng.

3. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty gia công cơ khí có các thiết bị đo kiểm (thiết bị phòng labs).

4. Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận.

- Sự tuân thủ và tính kỷ luật tốt.

- Có tính cầu tiến trong công việc, chịu được áp lực cao.

- Làm việc nghiêm túc, tận tâm và có trách nhiệm, hướng tới kết quả chung

- Vui vẻ, năng động, có sức khỏe tốt

- Ưu tiên ứng viên mong muốn làm việc ổn định lâu dài với Công ty

5. Thông tin khác:

- Độ tuổi: từ 32 - 40 tuổi

- Giới tính: Nam/Nữ

- Địa điểm làm việc: (Trong khuôn viên nhà xưởng Tiến Lên), Quốc lộ 51, Khu 2, Ấp 7, An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Long Thành, Đồng Nai

- Phương tiện đi lại: tự túc

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NEW SUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

A. Phúc lợi áp dụng cho tất cả nhân viên:

1. Làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy.

2. Ca hành chính, hoặc ca 8h / ngày x 2 ca.

3. Thu nhập hấp dẫn theo năng lực.

4. Thưởng / quà trong các dịp Lễ/Tết hằng năm

5. Xét tăng lương 2 lần/năm

6. Xét thưởng hàng năm

7. Nghỉ phép 12 ngày / 12 tháng. Và tăng theo thâm niên, cứ 5 năm + 2 ngày / 12 tháng.

8. Hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo luật

9. Bảo hiểm tai nạn 24/7

10. Chế độ hỷ sự / tang chế

11. Du lịch hàng năm trong hoặc ngoài nước

12. Vui chơi cắm trại vào dịp Tất Niên

13. Các khóa đào tạo từ A đến Z về kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn

14. Môi trường xanh sạch thoáng đãng (nhà máy được bao phủ rất nhiều cây ăn trái các loại)

15. Sân thể thao trong khuôn viên nhà máy (bóng chuyền, cầu lông)

16. Được cấp sim điện thoại, máy tính cá nhân phù hợp với từng vị trí công việc

B. Các chế độ ưu đãi khác cho nhân viên gắn bó:

1. Bảo hiểm nhân thọ

2. Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

3. Chia cổ phần xe tải

4. Chia lợi nhuận hằng năm

C. Đồng nghiệp / môi trường làm việc:

Năng động, nhiệt huyết trong công việc,

Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ,

Tập thể trẻ, hát hay, đàn giỏi... đúng tiêu chí LÀM HẾT SỨC CHƠI HẾT MÌNH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NEW SUN VIỆT NAM

