Tuyển Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Công Nghiệp Lộc An, Long Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ chính : Giám sát hoạt động bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, điện lạnh tại kho (80%)
Giám sát bảo trì và sửa chữa định kỳ các hệ thống trong tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống cấp thoát nước, điện và các thành phần kết cấu. Lên lịch và giám sát công việc sửa chữa để đảm bảo hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ bảo trì. Thực hiện kiểm tra định kỳ để xác định và giải quyết các nhu cầu bảo trì. Quản lý hoạt động hàng ngày của cơ sở để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả. Phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu cho các dịch vụ như dọn dẹp, cảnh quan và bảo vệ. Giám sát và quản lý ngân sách của cơ sở, bao gồm chi phí bảo trì và chi phí tiện ích. Quản lý tồn kho các vật tư và thiết bị bảo trì. Đảm bảo phân bổ và sử dụng tài nguyên hợp lý. Đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.
Giám sát bảo trì và sửa chữa định kỳ các hệ thống trong tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống cấp thoát nước, điện và các thành phần kết cấu.
Lên lịch và giám sát công việc sửa chữa để đảm bảo hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ bảo trì.
Thực hiện kiểm tra định kỳ để xác định và giải quyết các nhu cầu bảo trì.
Quản lý hoạt động hàng ngày của cơ sở để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả.
Phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu cho các dịch vụ như dọn dẹp, cảnh quan và bảo vệ.
Giám sát và quản lý ngân sách của cơ sở, bao gồm chi phí bảo trì và chi phí tiện ích.
Quản lý tồn kho các vật tư và thiết bị bảo trì.
Đảm bảo phân bổ và sử dụng tài nguyên hợp lý.
Đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.
2. Các nhiệm vụ khác: Giám sát các hoặt động liên quan về sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE) tại khu vực làm việc (20%)
Đảm bảo tuân thủ các quy định về sức khỏe, an toàn và môi trường. Tiến hành kiểm toán và kiểm tra an toàn để xác định các nguy cơ tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Cung cấp đào tạo và hướng dẫn an toàn cho nhân viên cơ sở và đảm bảo họ tuân thủ các quy trình an toàn. Điều tra và báo cáo về các sự cố, tai nạn và gần xảy ra, và thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn chặn tái diễn. Giám sát và phối hợp các hoạt động của nhóm bảo trì cơ sở và HSE. Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên để đảm bảo hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp phản hồi cùng cơ hội phát triển. Phát triển và thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho các sự cố liên quan đến cơ sở. Phối hợp các buổi diễn tập khẩn cấp và đảm bảo nhân viên được đào tạo về quy trình khẩn cấp. Đáp ứng kịp thời các tình huống khẩn cấp của cơ sở và quản lý các tình huống khủng hoảng một cách hiệu quả.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về sức khỏe, an toàn và môi trường.
Tiến hành kiểm toán và kiểm tra an toàn để xác định các nguy cơ tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
Cung cấp đào tạo và hướng dẫn an toàn cho nhân viên cơ sở và đảm bảo họ tuân thủ các quy trình an toàn.
Điều tra và báo cáo về các sự cố, tai nạn và gần xảy ra, và thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn chặn tái diễn.
Giám sát và phối hợp các hoạt động của nhóm bảo trì cơ sở và HSE.
Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên để đảm bảo hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
Đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp phản hồi cùng cơ hội phát triển.
Phát triển và thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho các sự cố liên quan đến cơ sở.
Phối hợp các buổi diễn tập khẩn cấp và đảm bảo nhân viên được đào tạo về quy trình khẩn cấp.
Đáp ứng kịp thời các tình huống khẩn cấp của cơ sở và quản lý các tình huống khủng hoảng một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện lạnh, An toàn lao động,... Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò giám sát hoạt đồng bảo trì, sửa chữa điện, điện lạnh tại nhà máy, KCN, Kho,.... Kiến thức vững chắc về hệ thống tòa nhà, quy trình bảo trì và các quy định về HSE. Thành thạo trong quản lý cơ sở vật chất và phần mềm và công cụ HSE.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện lạnh, An toàn lao động,...
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò giám sát hoạt đồng bảo trì, sửa chữa điện, điện lạnh tại nhà máy, KCN, Kho,....
Kiến thức vững chắc về hệ thống tòa nhà, quy trình bảo trì và các quy định về HSE.
Thành thạo trong quản lý cơ sở vật chất và phần mềm và công cụ HSE.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Gói bảo hiểm sức khỏe Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty Review lương và thành tích hằng năm Khám sức khỏe định kỳ Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...
100% lương trong thời gian thử việc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Gói bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty
Review lương và thành tích hằng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 240A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bao-tri-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job206459
