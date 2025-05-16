Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Số 27 Phạm Khôi, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Huyện Thăng Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

__ Địa điểm phỏng vấn và làm việc: Cửa hàng Fresh Shop tại Quảng Nam ( 1 trong 3 )

Số 27 đườngPhạm Khôi, P. Vĩnh Điện, Tx. Điện Bàn;

Số 441 đường Hai Bà Trưng, TP. Hội An;

Số 182 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, H. Thăng Bình;

+ Quản lý các sản phẩm Fresh Shop tại Cửa hàng như trứng, thịt heo tươi, thịt heo đông lạnh, rau củ quà và xúc xích;

+ Kiểm kê sản phẩm hằng ngày / hằng tuần hoặc đột xuất;

+ Thực hiện báo cáo bán hàng hằng tuần;

+ Chi tiết công việc sẽ được Quản lý chia sẻ chi tiết khi phỏng vấn;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm, sẽ được đào tạo;

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành;

Yêu thích công việc kinh doanh;

Cần cù, có sức khỏe tốt;

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản cao đẳng 8 triệu / đại học 9 triệu, phụ cấp cơm 730 nghìn / tháng, chưa bao gồm tăng ca nếu có;

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );

Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;

Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin