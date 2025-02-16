Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH OHF làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH OHF
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH OHF

Quản lý Cửa hàng

Tin tuyển dụng

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 200k/ tháng (sau 6 tháng làm việc).

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo quy định.

- Thử việc 1 tháng 85% lương cứng.

- Đánh giá xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Đóng BHXH sau 6 tháng làm việc., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của cửa hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng/ năm.
- Hỗ trợ bán hàng, bày biện sắp xếp trưng bày sản phẩm hợp lý, quản lý kiểm soát hàng hóa.
- Quản lý nhân sự làm việc tại cửa hàng: đào tạo, sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra công việc, đánh giá năng lực, giải quyết xung đột.
- Quản lý quỹ tiền mặt, cơ sở vật chất tại cửa hàng, báo cáo thu chi hàng ngày.
- Quản lý và điều phối hàng hóa. Chịu trách nhiệm kiểm kê hàng hóa định kỳ theo quy định của công ty.
- Triển khai các chính sách mới về hàng hóa và Chính sách Công ty tới nhân viên cửa hàng.
- Chăm sóc khách hàng.
- Viết báo cáo về tình hình kinh doanh của cửa hàng theo tuần/theo tháng, gửi báo cáo cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Quản lý cửa hàng, Cửa hàng trưởng/phó hoặc các vị trí liên quan. Ứng viên từng làm về mảng thời trang/mỹ phẩm là 1 lợi thế.
- Nữ 22-28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, không nói giọng địa phương.
- Có khả năng tư vấn tốt, cầu tiến và biết lắng nghe.
- Có kỹ năng xử lý xung đột và phát triển đội, nhóm.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, tận tâm với công việc, có khả năng sắp xếp.

Tại Công ty TNHH OHF Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 16 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OHF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH OHF

Công ty TNHH OHF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 44 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

