Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường CN9
- KCN vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, P. Phuong Can, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh của nhà hàng
2. Quản lý nhân sự, đào tạo & giám sát nhân viên nhà hàng
3. Chịu trách nhiệm giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi khiếu nại của khách hàng
4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng
5.Quản lý chặt chẽ số lượng tài sản, công cụ dụng cụ cần thiết cho vận hành nhà hàng
6. Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc tương đương.
1. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các chuỗi nhà hàng...
2. Nhanh nhẹ
3. Có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Công việc ổn định, lâu dài, có cơ hội thăng tiến.
2. Mức lương, thưởng cạnh tranh với thị trường, tương xứng với vị trí và năng lực
3. Được hưởng các chế độ và các chính sách đãi ngộ như : BHXH, BHYT, BHTN
4. Các chế độ phúc lợi (du lịch mỗi năm 1 lần, sinh nhật, cưới ...& các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
