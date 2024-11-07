Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ Phần Paris Gâteaux Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường CN9 - KCN vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, P. Phuong Can, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh của nhà hàng

2. Quản lý nhân sự, đào tạo & giám sát nhân viên nhà hàng

3. Chịu trách nhiệm giải quyết tình huống và xử lý kịp thời các phản hồi khiếu nại của khách hàng

4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tại nhà hàng

5.Quản lý chặt chẽ số lượng tài sản, công cụ dụng cụ cần thiết cho vận hành nhà hàng

6. Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc tương đương.

1. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các chuỗi nhà hàng...

2. Nhanh nhẹ

3. Có trách nhiệm trong công việc

1. Công việc ổn định, lâu dài, có cơ hội thăng tiến.

2. Mức lương, thưởng cạnh tranh với thị trường, tương xứng với vị trí và năng lực

3. Được hưởng các chế độ và các chính sách đãi ngộ như : BHXH, BHYT, BHTN

4. Các chế độ phúc lợi (du lịch mỗi năm 1 lần, sinh nhật, cưới ...& các chế độ khác theo quy định của Công ty.

