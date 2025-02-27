Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Khu công nghiệp Yên Phong II

- C, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1.Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ dự án và báo cáo tiến độ dự án cho khách hàng.
2.Chịu trách nhiệm theo dõi các vấn đề của dự án, phân tích nguyên nhân của vấn đề và báo cáo tiến độ, nguyên nhân và kết quả của vấn đề cho khách hàng.
3.Chịu trách nhiệm tổng hợp các yêu cầu của khách hàng hoặc xác minh của DOE và lập biên bản. Triển khai nhu cầu của khách hàng, báo cáo yêu cầu hoặc xác minh DOE, tiến độ và kết quả cho khách hàng.
4.Dựa trên tiến độ dự án, các vấn đề và nhu cầu mà khách hàng nêu ra, xây dựng danh sách công việc hàng ngày tại hiện trường, xác định người chịu trách nhiệm, theo dõi tiến độ và kết quả công việc và báo cáo cho khách hàng.
5.Trong giai đoạn NPI, tổ chức các cuộc họp dự án định kỳ để đảm bảo rằng dự án được bàn giao đúng thời hạn và có chất lượng cao.
6.Phối hợp các nguồn lực và giải quyết các vấn đề khó khăn và quan trọng của dự án.
7.Nộp báo cáo tóm tắt dự án và chia sẻ với nhóm dự án và khách hàng.
8.Khi dự án yêu cầu vật liệu khẩn cấp, cần gửi đơn xin phê duyệt và theo dõi kết quả.
9.Cảnh báo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án và điều phối các nguồn lực để giải quyết rủi ro.
10.Chia sẻ đề xuất tối ưu hóa tại hiện trường với khách hàng.
11.Hoàn thành các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm quản lý dự án trở lên đối với vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BH theo quy định PL, hưởng 100% lương từ khi thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Nhân Lực Quốc Tế Ican

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 21 ngõ 172 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

