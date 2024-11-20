Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
- Bình Dương: 18B, Đường Lái Thiêu 96, Thuận An, Bình Dương (gần cầu Phú Long)||, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Nơi làm việc: Văn phòng Thuận An - Bình Dương.
Báo cáo trực tiếp: CEO.
Mô tả công việc:
Lập báo giá và dự toán
Tính toán khối lượng công việc dựa trên bản vẽ thiết kế và thông tin từ đội khảo sát hiện trường.
Lập báo giá chi tiết cho các dự án theo yêu cầu của khách hàng và dự án nội bộ.
Tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu, nhân công, và các chi phí liên quan để tăng tính cạnh tranh.
Quản lý và kiểm soát hồ sơ đấu thầu
Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thầu cho các dự án lớn.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo hồ sơ báo giá và đấu thầu đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Xây dựng hệ thống và quy trình làm việc
Thiết lập quy trình làm việc chuẩn cho bộ phận QS.
Xây dựng các tiêu chuẩn và biểu mẫu quản lý báo giá, hợp đồng.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về đơn giá, vật tư, nhà cung cấp để hỗ trợ công việc báo giá và dự toán.
Tương tác và phối hợp nội bộ
Làm việc với phòng Kỹ thuật, Thi công để đảm bảo tính chính xác và khả thi của báo giá.
Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc tư vấn kỹ thuật và báo giá cho khách hàng.
Báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ, chất lượng công việc và các vấn đề phát sinh.
Phân tích và cải tiến
Đánh giá hiệu quả của các dự án đã thực hiện, đưa ra các giải pháp cải tiến.
Phân tích rủi ro tài chính liên quan đến báo giá và đấu thầu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
Nơi làm việc: Văn phòng Thuận An - Bình Dương.
Báo cáo trực tiếp: CEO.
Mô tả công việc:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Quản lý Dự án, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm ở vị trí QS chuyên về nhôm kính, nội thất hoặc các ngành tương tự.
Kỹ năng chuyên môn:
Hiểu biết về vật liệu nhôm kính, vòm và nội thất nhôm.
Thành thạo các phần mềm dự toán ( Excel, AutoCAD hoặc các phần mềm thiết kế liên quan).
Có khả năng phân tích, lập báo giá và tối ưu hóa chi phí.
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng xây dựng và triển khai quy trình làm việc hiệu quả.
Tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.
Yêu cầu khác:
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI