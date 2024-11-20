Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mô tả Công việc

Nơi làm việc: Văn phòng Thuận An - Bình Dương.

Báo cáo trực tiếp: CEO.

Mô tả công việc:

Lập báo giá và dự toán

Tính toán khối lượng công việc dựa trên bản vẽ thiết kế và thông tin từ đội khảo sát hiện trường.

Lập báo giá chi tiết cho các dự án theo yêu cầu của khách hàng và dự án nội bộ.

Tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu, nhân công, và các chi phí liên quan để tăng tính cạnh tranh.

Quản lý và kiểm soát hồ sơ đấu thầu

Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thầu cho các dự án lớn.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo hồ sơ báo giá và đấu thầu đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng hệ thống và quy trình làm việc

Thiết lập quy trình làm việc chuẩn cho bộ phận QS.

Xây dựng các tiêu chuẩn và biểu mẫu quản lý báo giá, hợp đồng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đơn giá, vật tư, nhà cung cấp để hỗ trợ công việc báo giá và dự toán.

Tương tác và phối hợp nội bộ

Làm việc với phòng Kỹ thuật, Thi công để đảm bảo tính chính xác và khả thi của báo giá.

Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc tư vấn kỹ thuật và báo giá cho khách hàng.

Báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ, chất lượng công việc và các vấn đề phát sinh.

Phân tích và cải tiến

Đánh giá hiệu quả của các dự án đã thực hiện, đưa ra các giải pháp cải tiến.

Phân tích rủi ro tài chính liên quan đến báo giá và đấu thầu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

