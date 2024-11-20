Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Quản lý dự án bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 18B, Đường Lái Thiêu 96, Thuận An, Bình Dương (gần cầu Phú Long)||, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
Nơi làm việc: Văn phòng Thuận An - Bình Dương.
Báo cáo trực tiếp: CEO.
Mô tả công việc:
Lập báo giá và dự toán
Tính toán khối lượng công việc dựa trên bản vẽ thiết kế và thông tin từ đội khảo sát hiện trường.
Lập báo giá chi tiết cho các dự án theo yêu cầu của khách hàng và dự án nội bộ.
Tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu, nhân công, và các chi phí liên quan để tăng tính cạnh tranh.
Quản lý và kiểm soát hồ sơ đấu thầu
Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thầu cho các dự án lớn.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo hồ sơ báo giá và đấu thầu đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Xây dựng hệ thống và quy trình làm việc
Thiết lập quy trình làm việc chuẩn cho bộ phận QS.
Xây dựng các tiêu chuẩn và biểu mẫu quản lý báo giá, hợp đồng.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về đơn giá, vật tư, nhà cung cấp để hỗ trợ công việc báo giá và dự toán.
Tương tác và phối hợp nội bộ
Làm việc với phòng Kỹ thuật, Thi công để đảm bảo tính chính xác và khả thi của báo giá.
Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc tư vấn kỹ thuật và báo giá cho khách hàng.
Báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ, chất lượng công việc và các vấn đề phát sinh.
Phân tích và cải tiến
Đánh giá hiệu quả của các dự án đã thực hiện, đưa ra các giải pháp cải tiến.
Phân tích rủi ro tài chính liên quan đến báo giá và đấu thầu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
Nơi làm việc: Văn phòng Thuận An - Bình Dương.
Báo cáo trực tiếp: CEO.
Mô tả công việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Quản lý Dự án, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm ở vị trí QS chuyên về nhôm kính, nội thất hoặc các ngành tương tự.
Kỹ năng chuyên môn:
Hiểu biết về vật liệu nhôm kính, vòm và nội thất nhôm.
Thành thạo các phần mềm dự toán ( Excel, AutoCAD hoặc các phần mềm thiết kế liên quan).
Có khả năng phân tích, lập báo giá và tối ưu hóa chi phí.
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng xây dựng và triển khai quy trình làm việc hiệu quả.
Tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.
Yêu cầu khác:
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Việt Minh Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 128 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-du-an-bat-dong-san-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job263098
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Dapdance
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần Dapdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Dapdance
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư FGroup
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 75 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 01/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất