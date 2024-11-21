Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 Đại La, Trương Định, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển giáo trình/ học liệu .

Chịu trách nhiệm đào tạo giáo viên.

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy VSTEP.

Chấm chữa bài tập về nhà cho học viên.

Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và khi được yêu cầu

Tham gia kiểm tra trình độ đầu vào, đầu ra của học viên khi được yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ VSTEP 9.0+, IELTS 8.0/ TOEIC 950+ hoặc tương đương

Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sắp xếp được thời gian theo ca dạy, chủ yếu vào buổi tối: từ 18h-20h hoặc 20h-22h hàng ngày

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý học viên tốt

Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 – 15.000.000đ

Lương dạy: 500.000đ - 550.000đ/ca dạy tùy kinh nghiệm

Xét tăng lương 7%/năm

Được tham gia các chương trình, sự kiện thường niên của Công ty

BHXH đóng theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin