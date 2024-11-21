Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 87 Đại La, Trương Định, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển giáo trình/ học liệu .
Chịu trách nhiệm đào tạo giáo viên.
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy VSTEP.
Chấm chữa bài tập về nhà cho học viên.
Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và khi được yêu cầu
Tham gia kiểm tra trình độ đầu vào, đầu ra của học viên khi được yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ VSTEP 9.0+, IELTS 8.0/ TOEIC 950+ hoặc tương đương
Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
Sắp xếp được thời gian theo ca dạy, chủ yếu vào buổi tối: từ 18h-20h hoặc 20h-22h hàng ngày
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý học viên tốt
Có máy tính cá nhân
Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
Sắp xếp được thời gian theo ca dạy, chủ yếu vào buổi tối: từ 18h-20h hoặc 20h-22h hàng ngày
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý học viên tốt
Có máy tính cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12.000.000 – 15.000.000đ
Lương dạy: 500.000đ - 550.000đ/ca dạy tùy kinh nghiệm
Xét tăng lương 7%/năm
Được tham gia các chương trình, sự kiện thường niên của Công ty
BHXH đóng theo quy định của pháp luật
Lương dạy: 500.000đ - 550.000đ/ca dạy tùy kinh nghiệm
Xét tăng lương 7%/năm
Được tham gia các chương trình, sự kiện thường niên của Công ty
BHXH đóng theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI