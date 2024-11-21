Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Quản lý giáo dục

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Quản lý giáo dục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87 Đại La, Trương Định, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển giáo trình/ học liệu .
Chịu trách nhiệm đào tạo giáo viên.
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy VSTEP.
Chấm chữa bài tập về nhà cho học viên.
Cập nhật, báo cáo công việc sau giờ học và khi được yêu cầu
Tham gia kiểm tra trình độ đầu vào, đầu ra của học viên khi được yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ VSTEP 9.0+, IELTS 8.0/ TOEIC 950+ hoặc tương đương
Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
Sắp xếp được thời gian theo ca dạy, chủ yếu vào buổi tối: từ 18h-20h hoặc 20h-22h hàng ngày
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nắm bắt tâm lý học viên tốt
Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 – 15.000.000đ
Lương dạy: 500.000đ - 550.000đ/ca dạy tùy kinh nghiệm
Xét tăng lương 7%/năm
Được tham gia các chương trình, sự kiện thường niên của Công ty
BHXH đóng theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

