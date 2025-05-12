Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số kênh ETC (các bệnh viện và phòng khám, phòng mạch bác sĩ) Khu vực Hà Nội, miền Bắc
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự Trình dược viên kênh ETC
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tại địa bàn phụ trách
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi hợp đồng mua bán trực tiếp, thầu quốc gia, thầu mở rộng cho nhóm hàng thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thiết bị y tế và TPCN (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe) tại các bệnh viện và phòng khám.
nhóm hàng thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thiết bị y tế và TPCN
Thu thập và phản ánh chính xác, kịp thời thông tin thị trường nhằm hỗ trợ cho các hoạt động Marketing
Phối hợp với bộ phận Marketing và các phòng ban khác trong công ty… để triển khai tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, triển lãm, trưng bày sản phẩm.
Phối hợp với bộ phận thầu & KAM để có kế hoạch làm thầu quốc gia, thầu mở rộng nhằm tăng số lượng & giá trị các sản phẩm trúng thầu mở rộng tại các Bệnh viện/ cơ sở điều trị trong địa bàn quản lý.
Phối hợp với Sales Admin & bộ phận kho theo dõi sát doanh số bán hàng, tồn thầu, tồn kho để đảm đạt được doanh số mục tiêu và đề xuất dự trù hàng hóa phù hợp, đúng thời gian, hạn chế tình trạng thiếu hàng, hàng cận date và phân phối hàng hóa kịp thời.
Phối hợp với phòng Kế toán &

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên các ngành Y/ Dược.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động bán hàng Kênh ETC (bệnh viện, phòng khám và phòng mạch Bác sĩ), phân phối sản phẩm, giữ ổn định và phát triển thị trường.
Có mối quan hệ tốt với bác sĩ và bệnh viện, có kinh nghiệm về làm hồ sơ thầu là một lợi thế
Lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Kênh ETC trong & ngoài thầu.
Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và đánh giá đội ngũ Trình Dược Viên
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và khả năng thuyết phục.
Có khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt với các Bác sĩ KOL.
Có khả năng chủ động trong công việc, biết phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh và thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng: hấp dẫn, cạnh tranh
Tham gia hoạt động đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng mềm, định hướng phát triển nghề nghiệp tại công ty với các chuyên gia đầu ngành.
Chế độ Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
Lương tháng 13 và thưởng dự án
Chế độ khác: Quà các dịp lễ tết trong năm, team building, chế độ ưu đãi mua sản phẩm công ty, khám sức khỏe hàng năm, chế độ khác (đi lại, điện thoại, công tác…) theo chính sách công ty.
Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6 từ 8:00 - 17:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE

CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

