Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 97 Ngô Gia Tự, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lên kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường, mở rộng thị phần khu vực được giao

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khảo sát năng lực đại lí, thiết lập đại lí và bán hàng tại khu vực được giao

Thiết lập mục tiêu bán hàng theo nhóm khách hàng, theo sản phẩm

Thiết lập phương thức tiếp cận theo từng loại khách hàng

Chăm sóc, xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ bền vững với hệ thống khách hàng đang có

Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao

Xác định, đánh giá xu hướng cạnh tranh, swot đối thủ, xu hướng thị trường để đưa ra chiến lược phù hợp

Báo cáo doanh thu, dự báo bán hàng cho cấp trên

Xây dựng, đề xuất các chương trình bán hàng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc

Có tính học hỏi cao

Có khả năng đi công tác tình dài ngày

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kĩ năng xử lí phản bác tốt

Có khả năng làm việc nhóm

Am hiểu thị trường, có khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh trên cơ sở quan sát, thu thập, đáng giá và phân tích dữ liệu thị trường thuộc phạm vi công việc được giao phó nhằm đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và doanh số

Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty CP Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về chuyên gia bán hàng hàng đầu Việt Nam

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện. Cơ hội thăng tiến.

Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty như: du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thế Giới Bảng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin