Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty CP Thế Giới Bảng
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Công ty CP Thế Giới Bảng

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty CP Thế Giới Bảng

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 97 Ngô Gia Tự, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lên kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường, mở rộng thị phần khu vực được giao
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khảo sát năng lực đại lí, thiết lập đại lí và bán hàng tại khu vực được giao
Thiết lập mục tiêu bán hàng theo nhóm khách hàng, theo sản phẩm
Thiết lập phương thức tiếp cận theo từng loại khách hàng
Chăm sóc, xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ bền vững với hệ thống khách hàng đang có
Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao
Xác định, đánh giá xu hướng cạnh tranh, swot đối thủ, xu hướng thị trường để đưa ra chiến lược phù hợp
Báo cáo doanh thu, dự báo bán hàng cho cấp trên
Xây dựng, đề xuất các chương trình bán hàng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần làm việc cao, nghiêm túc, tự chủ trong công việc
Có tính học hỏi cao
Có khả năng đi công tác tình dài ngày
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kĩ năng xử lí phản bác tốt
Có khả năng làm việc nhóm
Am hiểu thị trường, có khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh trên cơ sở quan sát, thu thập, đáng giá và phân tích dữ liệu thị trường thuộc phạm vi công việc được giao phó nhằm đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và doanh số
Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty CP Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về chuyên gia bán hàng hàng đầu Việt Nam
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện. Cơ hội thăng tiến.
Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty như: du lịch, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thế Giới Bảng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thế Giới Bảng

Công ty CP Thế Giới Bảng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 97 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

