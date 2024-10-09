Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 319 - A12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu sản phẩm, chịu trách nhiệm vào hàng bệnh viện các sản phẩm thuốc: sản nhi, mắt, da liễu, tim, trĩ, kháng sinh (kênh dịch vụ/thầu).

- Phát triển và quản lý kênh phòng khám, phòng mạch.

- Lập kế hoạch, triển khai, giám sát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Team TDV kênh ETC.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với các dược sĩ, bác sĩ,... trên địa bàn phụ trách.

- Chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm, hàng hóa, và thu hồi công nợ.

- Thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng và đối thủ cạnh tranh.

- Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ trình dược viên.

- Quản lý và chịu trách nhiệm chính kênh ETC.

- Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Từ 03 năm trở lên vị trí tương đương lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Y dược.

- Có kinh nghiệm và khả năng vào hàng bệnh viện, phòng khám.

- Có mối quan hệ thân thiết với khoa dược, trưởng khoa, bác sĩ,...

- Kỹ năng quản lý cấp trung.

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.

- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.

- Nghiêm túc, nhiệt huyết, chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : thoả thuận theo năng lực.

- Thưởng KPI, quý, năm.

- Đầy đủ các chế độ Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,...

- Tham gia đủ BHXH, BHYT, BHTN,...

- Du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI HƯNG

