Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KDT Ecopark, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hoạt động kinh doanh của nhà hàng, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả. Giám sát và đào tạo nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế, nhân viên bếp. Kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận. Lập kế hoạch, tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện của nhà hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh, đề xuất giải pháp cải thiện. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá cho nhà hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả. Nắm vững kiến thức về quản lý nhà hàng, dịch vụ khách hàng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Tiếng Anh giao tiếp .

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

