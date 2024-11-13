Tuyển Vận hành Thương mại điện tử Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 16 Ngõ 172 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch vận hành sàn thương mại điện tử của công ty thời trang.

Quản lý và tối ưu hóa hoạt động của sàn thương mại điện tử, bao gồm việc quản lý sản phẩm, đơn hàng, kho hàng, vận chuyển và thanh toán.

Phân tích dữ liệu bán hàng và hoạt động của sàn thương mại điện tử để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động.

Giám sát và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng trên sàn thương mại điện tử.

Cập nhật và quản lý thông tin sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của sàn thương mại điện tử.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động trơn tru của sàn thương mại điện tử.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động của sàn thương mại điện tử.

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới để cải thiện hiệu quả hoạt động của sàn thương mại điện tử.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực vận hành sàn thương mại điện tử.

Hiểu biết về các nền tảng thương mại điện tử phổ biến.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thời trang là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu

