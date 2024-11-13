Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần VInpearl
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần VInpearl

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Tổng Quản lý để phục vụ việc quản lý điều hành.
+ Hỗ trợ các bộ phận vận hành để thực hiện và hoàn thành công việc được giao.
+ Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận xin ý kiến trình Tổng Quản lý phê duyệt.
+ Gởi tài liệu, lưu giữ tài liệu, công văn, hồ sơ, truyền đạt thông tin của Tổng Quản lý tới các bộ phận và nhận thông tin phản hồi cho Tổng Quản lý.
+ Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc
+ Tiếp nhận, đăng ký lịch làm việc của Tổng Quản lý.
+ Hỗ trợ bộ phận hoàn thành các báo cáo định kỳ theo đúng yêu cầu của Tổng Quản lý.
+ Xây dựng và duy trì hệ thống tài liệu.
+ Kiểm tra tình trạng của các thiết bị văn phòng và liên hệ đặt mua nếu cần thiết.
+ Lên kế hoạch và chuẩn bị cho các chuyến công tác.
+ Thực hiện các công việc khác do cấp trên trực tiếp giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương
- Đã từng làm trong môi trường khách sạn là lợi thế
- Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinfast, Vinschool,...
- Lương thưởng tháng 13, và các dịp Lễ tết.
- Du lịch: Team building hàng năm.
- Cơ hội làm việc & đào tạo trong mồi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc
- Loại hợp đồng kí kết: Hợp đồng lao động có thời hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VInpearl

Công ty Cổ phần VInpearl

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Symphony building, Chu Huy Man Str., Viet Hung, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

