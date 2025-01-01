Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
- Đồng Nai:
- Hỗ trợ Nhà ở/Đi lại cho ứng viên ở xa
- Lương thưởng hấp dẫn, thưởng hoàn thành công việc, lương tháng 13, thưởng lễ/tết/sinh nhật..., xét tăng lương hằng năm.
- Được hưởng các chế độ Phúc lợi theo quy định của Pháp luật, đi du lịch hàng năm...
- Có cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/ Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, được tiếp xúc với nền văn hóa đa quốc gia.
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho chi nhánh.
2. Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược.
3. Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của chi nhánh
4. Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng.
5. Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của ban giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
6. Lập kế hoạch kinh doanh và marketing
7. Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.
8. Trình bày báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho ban giám đốc, trình bày các đề xuất cho ban giám đốc duyệt.
9. Đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc quản lý tại các tổ chức giáo dục.
- Tâm huyết với giáo dục, Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Khả năng giao tiếp Tiếng Anh trôi chảy.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
