Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Giám sát dự án/công trình/thi công

Đề xuất lập, đánh giá dự toán, khối lượng thi công công trình; bóc tách khối lượng công trình

Lập kế hoạch đấu thầu, đánh giá mời thầu, tổ chức đánh giá lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng

Báo cáo đánh giá về nguyên liệu, vật liệu, hồ sơ dự toán

Tổ chức giám sát tiến độ thi công nội thất khách sạn, giám sát chất lượng và bàn giao,

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng

Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt.

Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;

Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng

Nghiệm thu đưa vào sử dụng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Xây dựng dân dụng, Kiến trúc

2. Kinh nghiệm:

Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên cho các Chủ đầu tư xây dựng, đã triển khai mảng thi công nội thất (bắt buộc)

3. Thời gian làm việc:

08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: 15.000.000 – 20.000.000đ

- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN.

- Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng lễ/ tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển

