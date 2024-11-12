Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đề xuất lập, đánh giá dự toán, khối lượng thi công công trình; bóc tách khối lượng công trình
Lập kế hoạch đấu thầu, đánh giá mời thầu, tổ chức đánh giá lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng
Báo cáo đánh giá về nguyên liệu, vật liệu, hồ sơ dự toán
Tổ chức giám sát tiến độ thi công nội thất khách sạn, giám sát chất lượng và bàn giao,
Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng
Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt.
Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;
Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng
Nghiệm thu đưa vào sử dụng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm:
Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên cho các Chủ đầu tư xây dựng, đã triển khai mảng thi công nội thất (bắt buộc)
3. Thời gian làm việc:
08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN.
- Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng lễ/ tết, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
