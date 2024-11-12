Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đề xuất lập, đánh giá dự toán, khối lượng thi công công trình; bóc tách khối lượng công trình
Lập kế hoạch đấu thầu, đánh giá mời thầu, tổ chức đánh giá lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng
Báo cáo đánh giá về nguyên liệu, vật liệu, hồ sơ dự toán
Tổ chức giám sát tiến độ thi công nội thất khách sạn, giám sát chất lượng và bàn giao,
Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng
Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt.
Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;
Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng
Nghiệm thu đưa vào sử dụng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Xây dựng dân dụng, Kiến trúc
2. Kinh nghiệm:
Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên cho các Chủ đầu tư xây dựng, đã triển khai mảng thi công nội thất (bắt buộc)
3. Thời gian làm việc:
08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: 15.000.000 – 20.000.000đ
- Tham gia BHXH - BHYT - BHTN.
- Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng lễ/ tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301, Tầng 3, Tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

