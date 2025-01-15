Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Mức lương từ 25 đến 30tr/ tháng

- Lương tháng 13, thưởng, thưởng lễ Tết theo quy định của Công ty

- Làm việc T2

- T6 hàng tuần, nghỉ T7, CN

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật, Bảo hiểm sức khỏe PTI, khám sức khỏe định kỳ, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Quản lý công việc và nhân viên phòng hợp đồng
- Đàm phán/thương thảo hợp đồng kinh tế/phụ lục hợp đồng cho các gói thầu sau khi trúng thầu
- Theo dõi, tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các Dự án
- Kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán các dự án
- Gặp gỡ, làm việc với khách hàng
- Xây dựng Quy định, Quy trình nghiệp vụ, đề xuất cải tiến thực hiện các công việc trong phòng ban.
- Thực hiện các công viên khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương
-
- Có từ 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong ngành dầu khí là một lợi thế
- Thành thạo Microsoft Office, tin học văn phòng.
- Sử dung thành thạo tiếng Anh trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng đàm phán, thương thảo
- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp

Tại Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung

Công ty Cổ Phần Hoá phẩm Dầu Khí DMC Miền Trung

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Trung tâm thương mại Vân Hồ, số 51 đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

