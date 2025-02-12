Tuyển Quản lý TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
- Hà Nội: Số 2 ngõ 786 Kim Giang, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia lập kế hoạch hoạt động công tác HSSV
Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu người học
Xây dựng & thực thi chính sách khách hàng
Hoàn thiện hồ sơ thu học phí, tổ chức thu học phí tập trung và thúc đẩy thu học phí học sinh
Đầu mối nhận khiếu nại và phản hồi khiếu nại của HSSV
Cập nhật kết quả chuyên cần, rèn luyện
Thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng giảng dậy theo người học
Thực hiện quyết định khen thưởng, nghỉ học, kỷ luật theo quy chế
Quản lý hồ sơ theo chuyên môn
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo
Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Có khả năng quản lý lớp học, tạo môi trường học tập tích cực.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.
Có khả năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt.
Sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình.
Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà trường.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.
Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
