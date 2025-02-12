Tuyển Quản lý TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 786 Kim Giang, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia lập kế hoạch hoạt động công tác HSSV

Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu người học

Xây dựng & thực thi chính sách khách hàng

Hoàn thiện hồ sơ thu học phí, tổ chức thu học phí tập trung và thúc đẩy thu học phí học sinh

Đầu mối nhận khiếu nại và phản hồi khiếu nại của HSSV

Cập nhật kết quả chuyên cần, rèn luyện

Thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng giảng dậy theo người học

Thực hiện quyết định khen thưởng, nghỉ học, kỷ luật theo quy chế

Quản lý hồ sơ theo chuyên môn

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo

Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm hoặc các ngành có liên quan.

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng quản lý lớp học, tạo môi trường học tập tích cực.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Có khả năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt.

Sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình.

Tại TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà trường.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát.

Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

