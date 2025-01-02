Tuyển Quản lý Công ty TNHH Cờ vua Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phụ cấp ăn trưa + xăng xe + thưởng hoàn thành công việc + thưởng KPI. Được đào tạo từ đầu, nâng cao các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý và giảng dạy. Có cơ hội được giao lưu học hỏi, phát triển khả năng bản thân và kỹ năng. Lương tháng 13, BHXH, thưởng cuối năm, event vào các dịp lớn trong năm..., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Trực cơ sở, quản lý lịch học, giáo viên đứng cơ sở.

Quản lý học viên, kiểm soát sĩ số và danh sách học viên tham gia lớp học hàng ngày.

Tư vấn khóa học cho phụ huynh, báo và thu học phí khi hết khóa.

Ghi nhận và báo cáo kịp thời các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng lớp học tại cơ sở, trang thiết bị lớp học, vệ sinh lớp học.

Hỗ trợ giáo viên đứng lớp, trò chuyện chơi với bé giờ giải lao.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng giao tiếp, có kinh nghiệm tư vấn, sales là một lợi thế.

Thương yêu trẻ, tự tin, nhiệt huyết và trung thực.

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng nỗ lực để đạt được mục tiêu cá nhân, công việc, nghiêm túc, chủ động với công việc.

Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

