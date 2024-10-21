Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 174/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý thay mặt Giám đốc để vận hành chi nhánh. Báo cáo hoạt động kinh doanh theo tháng.
- Quản lý công việc của team giao hàng, kho, bán hàng.
- Điều phối nhóm giao hàng xe máy (6-8 người) và 2 xe tải.
- Đảo bảo hàng hóa được soạn và phân chia đúng số lượng và chất lượng, thời gian khách hàng yêu cầu.
- Đảm bảo chia tuyến giao hàng phù hợp cho bộ phận giao hàng.
- Kiểm soát hàng trước khi giao cho khách hàng.
- Kiểm soát chữ ký và chứng từ nộp về của bộ phận giao hàng.
- Kiểm soát công việc của nhân viên kho và bán hàng trong ca sao cho hoạt động hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành.
- Kỹ năng: quản lý đội nhóm.
- Có kinh nghiệm về quản lý từ 2 năm trở lên.
- Nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng.
-Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc biết về ngành rau củ trái cây.

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn 8.000.000 - 15.000.000đ (theo năng lực của ứng viên)
- Thời gian làm việc 7h-18h, có thể lên sớm hoặc về trễ hơn tùy tình hình công việc.
- Bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch, ăn uống, nhân viên xuất sắc hàng tháng...
- Được mua sắm các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho nhân viên nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 174/1, Điện Biên Phủ, p.17, q.Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-van-hanh-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job215597
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Wetool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Wetool
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fixifoot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Fixifoot
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA ĐỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH GIA ĐỊNH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Marketing Volvo Car Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Volvo Car Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Yinson Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yinson Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KOREA MIKASA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KOREA MIKASA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Flynow Air Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD Flynow Air Service
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPE SEB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GROUPE SEB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH ENOTECA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY TNHH ENOTECA VIỆT NAM
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Virtuos Studios In Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Virtuos Studios In Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công Ty Cổ Phần FCE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 3,000 USD Công Ty Cổ Phần FCE Việt Nam
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH KBT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH KBT Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing DKSH Technology Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD DKSH Technology Co., Ltd.
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Manager Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DIGITECH SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Sport Distribution Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sport Distribution Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing An Phat Co.Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu An Phat Co.Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm