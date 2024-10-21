Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý thay mặt Giám đốc để vận hành chi nhánh. Báo cáo hoạt động kinh doanh theo tháng.

- Quản lý công việc của team giao hàng, kho, bán hàng.

- Điều phối nhóm giao hàng xe máy (6-8 người) và 2 xe tải.

- Đảo bảo hàng hóa được soạn và phân chia đúng số lượng và chất lượng, thời gian khách hàng yêu cầu.

- Đảm bảo chia tuyến giao hàng phù hợp cho bộ phận giao hàng.

- Kiểm soát hàng trước khi giao cho khách hàng.

- Kiểm soát chữ ký và chứng từ nộp về của bộ phận giao hàng.

- Kiểm soát công việc của nhân viên kho và bán hàng trong ca sao cho hoạt động hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành.

- Kỹ năng: quản lý đội nhóm.

- Có kinh nghiệm về quản lý từ 2 năm trở lên.

- Nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng.

-Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc biết về ngành rau củ trái cây.

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn 8.000.000 - 15.000.000đ (theo năng lực của ứng viên)

- Thời gian làm việc 7h-18h, có thể lên sớm hoặc về trễ hơn tùy tình hình công việc.

- Bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch, ăn uống, nhân viên xuất sắc hàng tháng...

- Được mua sắm các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho nhân viên nội bộ.

