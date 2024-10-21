Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
- Hồ Chí Minh: 174/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Quản lý thay mặt Giám đốc để vận hành chi nhánh. Báo cáo hoạt động kinh doanh theo tháng.
- Quản lý công việc của team giao hàng, kho, bán hàng.
- Điều phối nhóm giao hàng xe máy (6-8 người) và 2 xe tải.
- Đảo bảo hàng hóa được soạn và phân chia đúng số lượng và chất lượng, thời gian khách hàng yêu cầu.
- Đảm bảo chia tuyến giao hàng phù hợp cho bộ phận giao hàng.
- Kiểm soát hàng trước khi giao cho khách hàng.
- Kiểm soát chữ ký và chứng từ nộp về của bộ phận giao hàng.
- Kiểm soát công việc của nhân viên kho và bán hàng trong ca sao cho hoạt động hiệu quả.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng: quản lý đội nhóm.
- Có kinh nghiệm về quản lý từ 2 năm trở lên.
- Nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng.
-Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc biết về ngành rau củ trái cây.
Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc 7h-18h, có thể lên sớm hoặc về trễ hơn tùy tình hình công việc.
- Bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch, ăn uống, nhân viên xuất sắc hàng tháng...
- Được mua sắm các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho nhân viên nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tươi Và An Toàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
