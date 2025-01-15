Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH Ichi Ground
- Hồ Chí Minh:
- 202/8 Nguyễn Văn Hường, p Thảo Điền , Q 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Quản lý, tối ưu các kênh thương mại điện tử (shopper, lazada, Tiktokshop….)
Quản lý sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử
Lập kế hoạch bán hàng, khuyến mãi theo tháng/quý/năm để đảm bảo KPI
Lập kế hoạch và thực hiện các loại quảng cáo tối ưu chuyển đổi
Nghiên cứu và triển khai các phương pháp thu hút và giữ chân người dùng hiện có cũng như mới để thúc đẩy tăng trưởng người dùng và doanh thu trên các kênh
Thực hiện các Báo cáo liên quan cho người quản lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử;
Khả năng phân tích tốt và suy nghĩ logic;
Thành thạo các công cụ trên các kênh Thương Mại Điện Tử;
Hiểu và kế hoạch phát triển các kênh TMĐT, kinh doanh Online trong ngắn và dài hạn;
Kiến thức và tư duy tốt về kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử;
Kiến thức về SEO
Tại Công Ty TNHH Ichi Ground Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH, BHYT và hưởng phụ cấp sau 2 tháng thử việc.
Mức tăng lương dựa trên review từ Leader.
Môi trường tôn trọng mọi ý kiến, sức sáng tạo của nhân sự.
Môi trường trẻ trung, năng động, vui tươi, thoải mái kết nối giao lưu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ichi Ground
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
