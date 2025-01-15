Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Ichi Ground làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 202/8 Nguyễn Văn Hường, p Thảo Điền , Q 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Quản lý, tối ưu các kênh thương mại điện tử (shopper, lazada, Tiktokshop….)

Quản lý sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử

Lập kế hoạch bán hàng, khuyến mãi theo tháng/quý/năm để đảm bảo KPI

Lập kế hoạch và thực hiện các loại quảng cáo tối ưu chuyển đổi

Nghiên cứu và triển khai các phương pháp thu hút và giữ chân người dùng hiện có cũng như mới để thúc đẩy tăng trưởng người dùng và doanh thu trên các kênh

Thực hiện các Báo cáo liên quan cho người quản lý

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử hoặc các ngành có liên quan;

Kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử;

Khả năng phân tích tốt và suy nghĩ logic;

Thành thạo các công cụ trên các kênh Thương Mại Điện Tử;

Hiểu và kế hoạch phát triển các kênh TMĐT, kinh doanh Online trong ngắn và dài hạn;

Kiến thức và tư duy tốt về kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử;

Kiến thức về SEO

Tại Công Ty TNHH Ichi Ground Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7,000,000 - 25,000,000/tháng. Deal lương dựa trên năng lực

Ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH, BHYT và hưởng phụ cấp sau 2 tháng thử việc.

Mức tăng lương dựa trên review từ Leader.

Môi trường tôn trọng mọi ý kiến, sức sáng tạo của nhân sự.

Môi trường trẻ trung, năng động, vui tươi, thoải mái kết nối giao lưu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ichi Ground

