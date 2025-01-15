Tuyển Giáo viên IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 32 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại IELTS 1984
- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà An Tâm Building, số 213/9 Nguyễn Gia Trí
- Phường 25
- Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 32 - 50 Triệu
IELTS 1984 đang phát triển nhanh, ngoài ôn thi IELTS trên lớp thì trung tâm còn xây dựng nền tảng tự học IELTS YouPass.vn. Chúng mình cần thêm giáo viên xuất sắc và có tâm join team để dạy các lớp level cao và ôn thi. Bạn sẽ được làm với những người giỏi nhất về IELTS (coaching 1-1 với giáo viên IELTS 9.0, 11/18 giáo viên của team academic có IELTS 8.5-9.0).
Sẽ hơi cực một chút, nhưng mình được sống vui vẻ những năm tháng tuổi trẻ làm việc hết mình để giỏi nhanh, và không có cảm giác cô đơn thường gặp của giáo viên thui thủi đi sớm về khuya một mình nha.
+++ Yêu cầu ứng viên +++
1. Dạy IELTS Online & Offline từ trình độ cơ bản đến 7.0+
2. Chấm bài homework và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của học sinh ngoài giờ học
3. Cùng team academic nâng cấp chương trình tại IELTS 1984
Với Mức Lương 32 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại IELTS 1984 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại IELTS 1984
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI