Tuyển Giáo viên IELTS 1984 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 32 - 50 Triệu

IELTS 1984 đang phát triển nhanh, ngoài ôn thi IELTS trên lớp thì trung tâm còn xây dựng nền tảng tự học IELTS YouPass.vn. Chúng mình cần thêm giáo viên xuất sắc và có tâm join team để dạy các lớp level cao và ôn thi. Bạn sẽ được làm với những người giỏi nhất về IELTS (coaching 1-1 với giáo viên IELTS 9.0, 11/18 giáo viên của team academic có IELTS 8.5-9.0).

Sẽ hơi cực một chút, nhưng mình được sống vui vẻ những năm tháng tuổi trẻ làm việc hết mình để giỏi nhanh, và không có cảm giác cô đơn thường gặp của giáo viên thui thủi đi sớm về khuya một mình nha.

+++ Yêu cầu ứng viên +++

1. Dạy IELTS Online & Offline từ trình độ cơ bản đến 7.0+

2. Chấm bài homework và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của học sinh ngoài giờ học

3. Cùng team academic nâng cấp chương trình tại IELTS 1984