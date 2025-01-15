Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm doanh số chung của khu vực và nhóm được giao
- Xây dựng hình ảnh Công ty, hình ảnh sản phẩm.
- Truyền đạt thông tin sản phẩm, chính sách của Công ty và thiết lập mối quan hệ gắn kết bền vững với nhà thuốc key tại địa bàn.
- Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng Key.
- Xác lập mục tiêu, quản lý, đánh giá và hỗ trợ cho nhân viên trong nhóm (nếu có).
- Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng (nếu có)
- Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc Chi nhánh.
- Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ dưới 40 tuổi.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Y, Dược, QTKD, Marketing, Ngoại thương, Kinh tế….
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Quản lý (Supervisor) hoặc 5 năm kinh nghiệm làm trình dược viên kênh OTC (ưu tiên có kinh nghiệm trình dược các sản phẩm Thuốc nhập khẩu)
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, định hướng nghề nghiệp rõ ràng
- Có khả năng thuyết trình trước đối tác về dự án hoặc sản phẩm một cách chuyên nghiệp.
- Khả năng giao tiếp tốt và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Trung thực, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, Thưởng, đảm bảo an sinh (BHXH, BHYT)
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Chế độ thưởng và chính sách theo quy định
- Lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm
- Nhận đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động , luật BHXH Việt Nam quy định
2. Môi trường làm việc :
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân, anh chị em đồng nghiệp thân thiện.
- Du lịch.
- Khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết
3. Cơ hội phát triển bản thân :
- Được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng sống khác.
- Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên
- Đề bạt thăng chức, tăng lương, hợp tác phát triển kinh doanh khi đủ điều kiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 6A3, 60 National Highway, Phu Tan Ward, Ben Tre Town, Ben Tre Province

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

