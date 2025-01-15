Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chịu trách nhiệm doanh số chung của khu vực và nhóm được giao

- Xây dựng hình ảnh Công ty, hình ảnh sản phẩm.

- Truyền đạt thông tin sản phẩm, chính sách của Công ty và thiết lập mối quan hệ gắn kết bền vững với nhà thuốc key tại địa bàn.

- Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng Key.

- Xác lập mục tiêu, quản lý, đánh giá và hỗ trợ cho nhân viên trong nhóm (nếu có).

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng (nếu có)

- Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc Chi nhánh.

- Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, nữ dưới 40 tuổi.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Y, Dược, QTKD, Marketing, Ngoại thương, Kinh tế….

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Quản lý (Supervisor) hoặc 5 năm kinh nghiệm làm trình dược viên kênh OTC (ưu tiên có kinh nghiệm trình dược các sản phẩm Thuốc nhập khẩu)

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, định hướng nghề nghiệp rõ ràng

- Có khả năng thuyết trình trước đối tác về dự án hoặc sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

- Khả năng giao tiếp tốt và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Trung thực, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, Thưởng, đảm bảo an sinh (BHXH, BHYT)

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ thưởng và chính sách theo quy định

- Lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm

- Nhận đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động , luật BHXH Việt Nam quy định

2. Môi trường làm việc :

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân, anh chị em đồng nghiệp thân thiện.

- Du lịch.

- Khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết

3. Cơ hội phát triển bản thân :

- Được đào tạo chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng sống khác.

- Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức cho nhân viên

- Đề bạt thăng chức, tăng lương, hợp tác phát triển kinh doanh khi đủ điều kiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre

