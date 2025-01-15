Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) của Ngân hàng được phân công phụ trách.
- Chịu trách nhiệm về sự an toàn vận hành hệ thống CSDL và thực hiện triển khai các chính sách về CSDL cho toàn Ngân hàng.
- Tổ chức quản lý và triển khai các dự án được phân công.
- Thực hiện chức năng khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Chứng chỉ quốc tế về quản trị cở sở dữ liệu Oracle OCP hoặc các chứng chỉ quốc tế về quản trị CSDL Mysql, SQL, Postgre,... có giá trị tương đương.
- Am hiểu các qui trình, qui định liên quan vận hành hệ thống CNTT.

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Vincom center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM

