Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD

Mức lương Đến 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 6th Element, Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 2 USD

Tham gia vào đội ngũ quản trị các dự án SAP ERP - Triển khai và vận hành hệ thống. Tham gia vào các hoạt động đánh giá và phân tích trước khi bắt đầu dự án. Thực hiện các hoạt động quản lý dự án trong công ty và dẫn dắt nhóm dự án đạt được các mục tiêu dự án và của các bên liên quan. Đáp ứng các dự án của công ty và quy trình quản lý chất lượng, tiêu chuẩn của công ty Phối hợp với các bộ phận khác để xác định kế hoạch sử dụng các nguồn lực cho dự án Đàm phán và thống nhất với khách hàng về các giai đoạn của dự án, tiêu chí nghiệm thu cho từng giai đoạn, cơ chế giao thiệp trong dự án, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên. Phối hợp với IT hai bên để chuẩn bị cơ sở hạ tầng phần cứng/ phần mềm cần thiết cho dự án. Kiểm soát phạm vi công việc trong dự án theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng. Quản lý các yêu cầu phát sinh; Xây dựng phương án và các dự phòng kiểm soát chất lượng bàn giao dự án. Xây dựng phương án phòng ngừa và khắc phục những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. Giám sát và thúc đẩy các thành viên dự án làm việc đúng tiến độ. Xem xét và đánh giá lại kế hoạch dự án sau mỗi giai đoạn. Đánh giá kết quả của team sau khi kết thúc dự án.

Tham gia vào đội ngũ quản trị các dự án SAP ERP - Triển khai và vận hành hệ thống.

Tham gia vào các hoạt động đánh giá và phân tích trước khi bắt đầu dự án.

Thực hiện các hoạt động quản lý dự án trong công ty và dẫn dắt nhóm dự án đạt được các mục tiêu dự án và của các bên liên quan.

Đáp ứng các dự án của công ty và quy trình quản lý chất lượng, tiêu chuẩn của công ty

Phối hợp với các bộ phận khác để xác định kế hoạch sử dụng các nguồn lực cho dự án

Đàm phán và thống nhất với khách hàng về các giai đoạn của dự án, tiêu chí nghiệm thu cho từng giai đoạn, cơ chế giao thiệp trong dự án, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên.

Phối hợp với IT hai bên để chuẩn bị cơ sở hạ tầng phần cứng/ phần mềm cần thiết cho dự án.

Kiểm soát phạm vi công việc trong dự án theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

Quản lý các yêu cầu phát sinh; Xây dựng phương án và các dự phòng kiểm soát chất lượng bàn giao dự án.

Xây dựng phương án phòng ngừa và khắc phục những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

Giám sát và thúc đẩy các thành viên dự án làm việc đúng tiến độ.

Xem xét và đánh giá lại kế hoạch dự án sau mỗi giai đoạn.

Đánh giá kết quả của team sau khi kết thúc dự án.

Với Mức Lương Đến 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm: có từ 5 năm kinh nghiệm với vai trò PM hoặc vai trò khác tương đương: Từng quản lý tối thiểu 2 đến 3 dự án triển khai phần mềm/ hệ thống/ Triển khai ERP/SAP ERP hoặc các dự án hỗ trợ và phát triển tương đương,.... Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai giải pháp và vận hành sau triển khai. Có kỹ năng trong việc phân tích báo cáo, dữ liệu và truyền đạt ý tưởng Triển khai và phát triển dự án. Có kiến thức về Quy trình quản lý dự án, Biết cách sử dụng ít nhất một công cụ quản lý dự án. Ưu tiên PM có chứng chỉ PMP. Có kinh nghiệm quản trị các dự án liên quan đến SAP FICO, Logistic (MM, SD); Hệ thống MES... là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức với ITIL/ITSM. Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc và giao tiếp. Tin học: Sử dụng tốt các công công cụ MS Office (Excel, Word, PPT). Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng điều phối công việc, khả năng truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc. Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

Trình độ:

Kinh nghiệm: có từ 5 năm kinh nghiệm với vai trò PM hoặc vai trò khác tương đương: Từng quản lý tối thiểu 2 đến 3 dự án triển khai phần mềm/ hệ thống/ Triển khai ERP/SAP ERP hoặc các dự án hỗ trợ và phát triển tương đương,.... Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai giải pháp và vận hành sau triển khai. Có kỹ năng trong việc phân tích báo cáo, dữ liệu và truyền đạt ý tưởng Triển khai và phát triển dự án.

Kinh nghiệm:

Từng quản lý tối thiểu 2 đến 3 dự án triển khai phần mềm/ hệ thống/ Triển khai ERP/SAP ERP hoặc các dự án hỗ trợ và phát triển tương đương,.... Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai giải pháp và vận hành sau triển khai. Có kỹ năng trong việc phân tích báo cáo, dữ liệu và truyền đạt ý tưởng Triển khai và phát triển dự án.

Từng quản lý tối thiểu 2 đến 3 dự án triển khai phần mềm/ hệ thống/ Triển khai ERP/SAP ERP hoặc các dự án hỗ trợ và phát triển tương đương,....

Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai giải pháp và vận hành sau triển khai.

Có kỹ năng trong việc phân tích báo cáo, dữ liệu và truyền đạt ý tưởng Triển khai và phát triển dự án.

Có kiến thức về Quy trình quản lý dự án, Biết cách sử dụng ít nhất một công cụ quản lý dự án. Ưu tiên PM có chứng chỉ PMP.

Ưu tiên PM có chứng chỉ PMP.

Có kinh nghiệm quản trị các dự án liên quan đến SAP FICO, Logistic (MM, SD); Hệ thống MES... là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức với ITIL/ITSM.

Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc và giao tiếp.

Ngoại ngữ:

Tin học: Sử dụng tốt các công công cụ MS Office (Excel, Word, PPT).

Tin học:

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng điều phối công việc, khả năng truyền cảm hứng cho đồng nghiệp.

ỹ năng:

Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.

Thái độ:

Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin: Tuân thủ các quy định, quy chế về an toàn thông tin của Công ty.

Trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm). Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. Tham gia các dự án lớn, có cơ hội được tiếp cận với các công cụ, tính năng mới nhất. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp (Có thể phát triển theo hướng Expert hoặc Manager. Được đào tạo bởi các anh chị có chuyên môn cao, được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp với các chuyên gia từ hãng (Công ty là Gold Partner của SAP, Microsoft và nhiều hãng ERP khác). Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ chuyên môn. Định hướng Career Path rõ ràng . Review lương hằng năm . Chế độ OT theo quy định của pháp luật. Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật. Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các chương trình Teambuilding, Sinh nhật, Noel, Year and Party... Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách... Các chế độ phúc lợi khác....

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm).

Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tham gia các dự án lớn, có cơ hội được tiếp cận với các công cụ, tính năng mới nhất.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp (Có thể phát triển theo hướng Expert hoặc Manager.

Được đào tạo bởi các anh chị có chuyên môn cao, được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp với các chuyên gia từ hãng (Công ty là Gold Partner của SAP, Microsoft và nhiều hãng ERP khác).

Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ chuyên môn.

Định hướng Career Path rõ ràng .

Review lương hằng năm .

Chế độ OT theo quy định của pháp luật.

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.

Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding, Sinh nhật, Noel, Year and Party...

Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách...

Các chế độ phúc lợi khác....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin