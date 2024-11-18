Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4th floor, HH1 Meco Complex Department, 102 Truong Chinh lane, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi, Đống Đa

Thành thạo JAVA, AndroidSDK, Sử dụng thành thạo thư viên của hệ

Có kinh nghiệm lập trình Android từ 2 năm trở lên, thành thạo sử dụng các IDE Eclipse, Android Studio, Android profiler..

Nắm vững các kiến thức nền tảng về Android: Activity, service, broadcast receiver cũng như có kỹ năng nâng cao để xử lý các vấn đề liên quan đến Memory, performance, multithreading

Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng, có knowledge về thiết kế ứng dụng: design pattern, Solid, clean architect, MVVM...

Có hiểu biết về Flutter là lợi thế

Đam mê, chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc nhóm, cũng như làm việc độc lập

Yêu cầu tối thiểu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan đến máy tính

Có mắt thẩm mỹ chi tiết và khả năng diễn giải yêu cầu thiết kế thành mã front-end một cách chính xác.

Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình di động như Java.

Kiến thức chuyên sâu về các ngôn ngữ phát triển mới như Flutter hoặc React Native.

Viết mã dễ bảo trì, được suy nghĩ kỹ lưỡng và có thể tái sử dụng trong nhiều dự án.

Hiểu các nguyên tắc thiết kế chính.

Hiểu về server-side rendering (kết xuất phía máy chủ).

Có kinh nghiệm với thiết kế đáp ứng và thiết kế thích ứng.

Quen thuộc với các công cụ thiết kế như Sketch, Zeplin, Figma.

Kiến thức cơ bản về các công cụ quản lý phiên bản mã nguồn như Git với GitHub, GitLab hoặc BitBucket.

Kiến thức cơ bản về các công cụ và kỹ thuật tối ưu hóa front-end.

Kiến thức về DevOps, CI/CD và quy trình phát triển phần mềm Agile là một điểm cộng lớn.

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc chứng khoán là một điểm cộng lớn.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6, 2 thứ 7/tháng.

Địa điểm Onsite: Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Địa chỉ công ty : Tầng 4, Tòa nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

