Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Kiên Giang thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: 471A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập...), hệ thống hơn 130 cửa hàng, 1.000 nhân sự trên cả nước. Công việc cụ thể của vị trí bao gồm:

Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị của Công ty và cho khách hàng

Lắp đặt máy móc, thiết bị và hướng dẫn khách sử dụng các sản phẩm của Công ty

Kiểm tra các sản phẩm tại showroom, đảm bảo các sản phẩm luôn vận hành tốt.

Hỗ trợ giao hàng

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h -17h30 (Off 1 ngày/ tuần)

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - độ tuổi 21 - 29

Có thể di chuyển đến nhà khách hàng trong khu vực để hỗ trợ bảo hành sản phẩm

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa... là 1 lợi thế

Nhận đào tạo, hướng dẫn các bạn học chuyên ngành điện, điện tử chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 14 triệu/tháng (Lương cơ bản: 7-8tr+ phụ cấp xăng xe+ phụ cấp theo đơn hàng)

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ

Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Du lịch, team building hàng năm

- TOP 500 Doanh Nghiệp Lớn Nhất VN

- TOP 30 Best Places To Work 2024 - 2025

- TOP 10 công ty cung cấp thiết bị chăm sóc sức khỏe 2024 - 2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin