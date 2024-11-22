Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 313/17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nội dung thực tập sẽ được hướng dẫn bài bản, chi tiết gồm 05 phần:

25%: Thực tập xây dựng & vận hành 1 gian hàng trên sàn thương mại điện tử

25%: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm độc đáo, thu hút người tiêu dùng,...cho sàn thương mại điện tử.

40%: Trực tiếp vận hành hoạt động của sàn thương mại điện tử và triển khai các chiến lược bán hàng: listing, ranking, quảng cáo, đăng ký khuyến mãi, tối ưu hóa sản phẩm...

10%: Báo cáo kết quả công việc hằng ngày cho quản lý. Đánh giá ưu nhược của toàn bộ quá trình vận hành sàn thương mại điện tử, cải thiện những gì còn thiếu xót.

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4

Cần môi trường thực làm... nghiêm túc theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm.

Biết Photoshop, AI là lợi thế

Ưu tiên biết edit video, kinh nghiệp content & SEO

Chương trình thực tập này được đào tạo bài bản và có cơ hội vào team với thu nhập 10-40tr/tháng. Do đó, rất mong các thực tập sinh thực tập một cách nghiêm túc, cầu thị, thái độ quan trọng hơn trình độ.

Thực tập trực tiếp tại văn phòng giờ hành chính tối thiểu 4-5 ngày/tuần

Tư duy logic tốt, khao khát thực học & làm

Cơ hội học tập & thực làm công việc vận hành 1 gian hàng TMĐT chuyên nghiệp

Được đào tạo bài bản, chi tiết từng công tác, công cụ phục vụ công việc & môi trường triển khai thực tế

Được đóng dấu mộc tròn của Công ty mẹ đã thành lập trên 02 năm và cung cấp số liệu để làm báo cáo ngay trong tháng đầu tiên thực tập.

Chương trình thực tập kéo dài 02 - 03 tháng tùy theo sắp xếp của công ty.

Hỗ trợ xăng xe: 750,000đ/tháng

Hỗ trợ vận hành & triển khai các chiến lược bán hàng cho gian hàng TOP nghành hàng và đang tăng trưởng

Tham gia phân tích, lập kế hoạch, triển khai các chiến lược bán hàng tháng/quý.

Ứng viên tiềm năng có cơ hội lên vị trí nhân viên chính thức (6.000.000 - 10.000.000 vnđ) hoặc vị trí chuyên viên chính thức (10.000.000 - 30.000.000 vnđ) ngay sau thực tập.

