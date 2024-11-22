Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 313/17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nội dung thực tập sẽ được hướng dẫn bài bản, chi tiết gồm 05 phần:
25%: Thực tập xây dựng & vận hành 1 gian hàng trên sàn thương mại điện tử
25%: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm độc đáo, thu hút người tiêu dùng,...cho sàn thương mại điện tử.
40%: Trực tiếp vận hành hoạt động của sàn thương mại điện tử và triển khai các chiến lược bán hàng: listing, ranking, quảng cáo, đăng ký khuyến mãi, tối ưu hóa sản phẩm...
10%: Báo cáo kết quả công việc hằng ngày cho quản lý. Đánh giá ưu nhược của toàn bộ quá trình vận hành sàn thương mại điện tử, cải thiện những gì còn thiếu xót.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, năm 4
Cần môi trường thực làm... nghiêm túc theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm.
Biết Photoshop, AI là lợi thế
Ưu tiên biết edit video, kinh nghiệp content & SEO
Chương trình thực tập này được đào tạo bài bản và có cơ hội vào team với thu nhập 10-40tr/tháng. Do đó, rất mong các thực tập sinh thực tập một cách nghiêm túc, cầu thị, thái độ quan trọng hơn trình độ.
Thực tập trực tiếp tại văn phòng giờ hành chính tối thiểu 4-5 ngày/tuần
Tư duy logic tốt, khao khát thực học & làm

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học tập & thực làm công việc vận hành 1 gian hàng TMĐT chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản, chi tiết từng công tác, công cụ phục vụ công việc & môi trường triển khai thực tế
Được đóng dấu mộc tròn của Công ty mẹ đã thành lập trên 02 năm và cung cấp số liệu để làm báo cáo ngay trong tháng đầu tiên thực tập.
Chương trình thực tập kéo dài 02 - 03 tháng tùy theo sắp xếp của công ty.
Hỗ trợ xăng xe: 750,000đ/tháng
Hỗ trợ vận hành & triển khai các chiến lược bán hàng cho gian hàng TOP nghành hàng và đang tăng trưởng
Tham gia phân tích, lập kế hoạch, triển khai các chiến lược bán hàng tháng/quý.
Ứng viên tiềm năng có cơ hội lên vị trí nhân viên chính thức (6.000.000 - 10.000.000 vnđ) hoặc vị trí chuyên viên chính thức (10.000.000 - 30.000.000 vnđ) ngay sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20, Đường số 1, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

