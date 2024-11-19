Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH JASWILL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc liên lạc và giải đáp thắc mắc của khách hàng/ Assist sales team with client communication and inquiries

- Nghiên cứu cơ hội kinh doanh mới/ Research new business opportunities

- Hỗ trợ các công việc hành chính có liên quan/ Provide administrative support

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên chuyên ngành quản trị, marketing/ Current business/marketing studentstudent.

- Thành thạo tiếng Anh/ Fluent English speakerspeaker.

- Khả năng giao tiếp tốt/ Excellent communication skillsskills.

Tại CÔNG TY TNHH JASWILL Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương theo năng lực./ Salary increase based on performance and capabilities.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, lễ tết, hiếu, hỉ, sinh nhật và tham gia các hoạt động tập thể, được tham gia các chương trình du lịch theo quy định của Công ty./ Enjoy leave, holidays, filial piety, weddings, birthdays and participate in group activities, and participate in travel programs according to the Company's regulations.

- Được hưởng đầy đủ gói bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và các phúc lợi khác do công ty cung cấp theo chính sách của công ty./ Full access to a comprehensive package of health insurance, social security, and other company-provided benefits in accordance with company policies.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JASWILL

