Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 - 55 - 57 Phó đức chính, Phường Nguyễn Thái Bình Q1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Căn cứ theo nhu cầu sản phẩm, xây dựng, thiết lập và mở rộng danh sách KOL trên thị trường quốc tế (Nam Mỹ, Đông Nam Á...) Căn cứ vào mục tiêu và lợi nhuận của dự án: Xây dựng đội ngũ và phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên (Tiến hành lựa chọn, phỏng vấn, đánh giá nhân tài và phân chia công việc phù hợp, xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất công việc...) Quản lý đội nhóm hiệu quả: Chịu trách nhiệm về doanh số, quản lý mục tiêu công việc, giám sát quá trình, đánh giá hiệu suất, phản hồi kết quả, đồng thời điều chỉnh nhiệm vụ và mục tiêu công việc của nhóm, xây dựng và quản lý chính sách KPI; Xây dựng văn hóa đội nhóm; Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-33; Tốt nghiệp cử nhân trở lên; Tiếng trung lưu loát (HSK5 trở lên hoặc bản ngữ) ; Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ, ưu tiên kinh nghiệm quản lý kinh doanh/vận hành...

Tại CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP + HOA HỒNG hấp dẫn (20M - 40M) Môi trường làm việc tiếng trung, thoải mái, năng động. Trợ cấp cuối tuần, ca tối, cơm, gửi xe; Cơ hội điều chỉnh tăng lương hàng năm; Chế độ khám sức khỏe hàng năm, đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định pháp luật; Chính sách trà chiều, thưởng sinh nhật, cùng tham gia các sự kiện dịp lễ tết của công ty. Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM

