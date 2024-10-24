Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH 360 ADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 23 ngõ 84 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ digital marketing (SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads,...). Ký kết hợp đồng và duy trì tái ký hợp đồng hàng tháng. Chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đảm bảo hoàn thành yêu cầu công việc. Lưu ý: KHÔNG ĐI KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG Chi tiết công việc trao đổi kỹ hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt. Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, CSKH hay telesales là một lợi thế; Có laptop để hỗ trợ công việc; Độ tuổi: từ 20 trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH 360 ADS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Từ 7-20tr (Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng thi đua + Thưởng nóng + Thưởng cống hiến theo năm). Thời gian làm việc linh hoạt, hấp dẫn: - Thứ 2 - Thứ 6 (8h15-17h40) và 2 sáng thứ 7 đầu tháng (8h15-12h), - Nghỉ 2 thứ 7 cuối tháng. Không tăng ca. Đào tạo chuyên nghiệp: Được học chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng tư vấn khách hàng ngay từ đầu. Cơ hội thăng tiến rõ ràng: Từ Staff - Acting Leader - Leader - Business Head. Thưởng nóng và phúc lợi: Thưởng theo năng suất, thưởng cống hiến, thưởng tiền mặt vào các dịp lễ tết, sinh nhật nhân viên,... Tham gia hoạt động nội bộ của công ty: Tiệc sinh nhật, kỷ niệm công ty, du lịch hàng năm, team building,... Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, nghỉ phép theo quy định. Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 360 ADS

