Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Part

- Time (3.000.000 VNĐ), Full

- Time (4.000.000

- 6.000.000 VNĐ) • Lương và Thưởng theo năng lực và chất lượng công việc được giao • Hoa hồng dự án khi đạt KPIs • Được đào tạo chuyên sâu về chiến lược, kế hoạch Marketing • Làm việc trực tiếp với Facebook, TikTok, cập nhật các diễn biến mới nhất của nền tảng • Làm việc trong môi trường năng động • Được hướng dẫn từ đầu nếu chưa có kinh nghiệm. • Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

• Tìm kiếm, cập nhật thông tin chi tiết về khách hàng, đối tác có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Marketing trên Facebook/ Tiktok (xây kênh, vận hành shop, chạy ads) từ nhiều nguồn.
• Phối hợp với bộ phận account và Plan marketing lên kế hoạch, giải pháp sơ bộ phù hợp với mục tiêu kinh doanh, truyền thông của khách hàng để có thể mời được khách hàng sử dụng dịch vụ
• Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng & chăm sóc khách hàng.
• Phối hợp cùng bộ phận khác nhằm mang đến lợi ích và hiệu quả tối đa trong triển khai dự án với khách hàng.
• Quản lý dữ liệu khách hàng theo sự phân công từ bộ phận quản lý.
• Duy trì phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3, năm cuối, đã tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành QTKD, Marketing • Có đam mê với công việc sale, marketing sáng tạo.
• Tự tin trong giao tiếp. Có kỹ năng thuyết phục là điểm cộng lớn
• Khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.
• Khả năng giao tiếp rành mạch, rõ ràng.
• Có thái độ chủ động, ham học hỏi và có ý thức nâng cao kiến thức và kinh nghiệm. Quyền lợi được hưởng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 - 6 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ố 109, ngõ 815, đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

