Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 - 11 triệu (Thỏa thuận theo năng lực làm việc) + Lương % KPI => Thu nhập hấp dẫn từ 20 triệu trở lên • Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm, Team Building theo chính sách công ty • Được cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. • Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực. • Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Tư vấn bán hàng qua fanpage, zalo, tiếp đón khách hàng trực tiếp tại cửa hàng.

• Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ khách lẻ / đại lý.

• Điều phối, sắp xếp, bố trí phương tiện để giao hàng.

• Seeding, giới thiệu sản phẩm lên các group facebook/ website/ diễn đàn liên quan đến Thẩm mỹ, Y Tế và Chăm sóc sức khỏe...

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm làm việc: 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Có kiến thức về Marketing và vận hành các nền tảng Marketing là một lợi thế

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, y tế, công nghiệp, TMĐT...

• Thấu hiểu những mong muốn và lắng nghe khách hàng.

• Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng: 8 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin