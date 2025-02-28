Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
- Hà Nội: 8
- 11 triệu (Thỏa thuận theo năng lực làm việc) + Lương % KPI => Thu nhập hấp dẫn từ 20 triệu trở lên • Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm, Team Building theo chính sách công ty • Được cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. • Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực. • Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động., Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Từ 20 Triệu
• Tư vấn bán hàng qua fanpage, zalo, tiếp đón khách hàng trực tiếp tại cửa hàng.
• Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ khách lẻ / đại lý.
• Điều phối, sắp xếp, bố trí phương tiện để giao hàng.
• Seeding, giới thiệu sản phẩm lên các group facebook/ website/ diễn đàn liên quan đến Thẩm mỹ, Y Tế và Chăm sóc sức khỏe...
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức về Marketing và vận hành các nền tảng Marketing là một lợi thế
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, y tế, công nghiệp, TMĐT...
• Thấu hiểu những mong muốn và lắng nghe khách hàng.
• Có kỹ năng đàm phán thuyết phục.
Tại CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
