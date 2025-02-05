Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH K-Chem Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty TNHH K-Chem Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: KCN PHÚ CHÁNH, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Input data
• Ensures inventories are accurate
• Logistic preparation including documentation and transportation arrangement…
• Others tasks assigned by Line Manager
Working location: self-transportation to work: Phu Chanh Industrial Park, Phu Chanh Ward, Tan Uyen City, Binh Duong
Working location:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Knowledge
• Fresh graduated or in the final year student from university in related fields.
• Working experience for factory is preferable.
Skills
• Communications skills (both English and Vietnamese)
• Fresh graduated or in the final year student from university in related fields.
• Working experience for factory is preferable.
Skills
• Communications skills (both English and Vietnamese)
Tại Công Ty TNHH K-Chem Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K-Chem Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
