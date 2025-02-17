Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Building 168, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, P Đakao, Quận 1, HCM

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực marketing,
quảng cáo, truyền thông.
• Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Tư vấn các gói dịch vụ quảng cáo, truyền thông, digital marketing phù hợp với nhu cầu
khách hàng.
• Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.
• Phối hợp với đội ngũ sáng tạo, media, account và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất
lượng dịch vụ.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các phương án kinh doanh phù hợp.
• Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch được giao.
• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, ưu tiên kinh nghiệm tại các agency quảng cáo, truyền thông, digital marketing.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Building 168 số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, P Đakao, Q1 hcm

