Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực marketing,

quảng cáo, truyền thông.

• Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Tư vấn các gói dịch vụ quảng cáo, truyền thông, digital marketing phù hợp với nhu cầu

khách hàng.

• Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.

• Phối hợp với đội ngũ sáng tạo, media, account và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất

lượng dịch vụ.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các phương án kinh doanh phù hợp.

• Đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch được giao.

• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất bán hàng.