Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Tham gia phân tích yêu cầu của khách hàng
Đưa ra thiết kế chi tiết để xử lý nghiệp vụ theo thiết kế kiến trúc của hệ thống
Quản lý team dev (5-7 người) và review code.
Làm việc với SA và Tech Lead để đưa ra thiết kế một số module trong hệ thống
Xây dựng code base và đảm bảo team phát triển theo đúng thiết kế
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững ngôn ngữ lập trình Java, Spring Framework và ORM Framework
Nắm vững các design pattern trong thiết kế hướng đối tượng
Nắm vững spring boot và ORM framework
Nắm vững về Kafka, Redis, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL
Đọc hiểu và viết tốt các tài liệu thiết kế UML
Có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp xử lý tốt.
Có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp xử lý tốt
Làm việc với hệ điều hành Linux thành thạo.
Nắm vững kiến trúc dữ liệu và giải thuật, các loại giao tiếp trong hệ thống
Có kinh nghiệm làm việc với CI/CD.
Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc Microservice, SOA,...
Nắm vững quy trình phát triển phần mềm waterfall, Agile
Có kinh nghiệm lead team nhỏ, quản lý plan, task của các thành viên trong team tốt.
Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống, thiết kế database cho toàn bộ hệ thống là lợi thế
Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương hấp dẫn upto 40M
Lương tháng 13, tiền thưởng cho nhân viên xuất sắc và tập thể xuất sắc
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm
Tối thiểu 12 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm cho tất cả nhân viên chính thức
Môi trường làm việc hiện đại với những đồng nghiệp trẻ trung, năng động & thân thiện và cà phê, trà, đồ uống miễn phí
Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, team building hàng quý và ăn uống cùng nhau hàng tuần. Câu lạc bộ: chạy, bóng đá, game,...
Văn hóa phẳng, cởi mở và chia sẻ với đội ngũ quản lý thân thiện
Thời gian làm làm việc: 8h30 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
