Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tham gia phân tích yêu cầu của khách hàng

Đưa ra thiết kế chi tiết để xử lý nghiệp vụ theo thiết kế kiến trúc của hệ thống

Quản lý team dev (5-7 người) và review code.

Làm việc với SA và Tech Lead để đưa ra thiết kế một số module trong hệ thống

Xây dựng code base và đảm bảo team phát triển theo đúng thiết kế

Yêu Cầu Công Việc

Nắm vững ngôn ngữ lập trình Java, Spring Framework và ORM Framework

Nắm vững các design pattern trong thiết kế hướng đối tượng

Nắm vững spring boot và ORM framework

Nắm vững về Kafka, Redis, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL

Đọc hiểu và viết tốt các tài liệu thiết kế UML

Có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp xử lý tốt.

Làm việc với hệ điều hành Linux thành thạo.

Nắm vững kiến trúc dữ liệu và giải thuật, các loại giao tiếp trong hệ thống

Có kinh nghiệm làm việc với CI/CD.

Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc Microservice, SOA,...

Nắm vững quy trình phát triển phần mềm waterfall, Agile

Có kinh nghiệm lead team nhỏ, quản lý plan, task của các thành viên trong team tốt.

Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống, thiết kế database cho toàn bộ hệ thống là lợi thế

Quyền Lợi

Chế độ lương hấp dẫn upto 40M

Lương tháng 13, tiền thưởng cho nhân viên xuất sắc và tập thể xuất sắc

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/1 năm

Tối thiểu 12 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm cho tất cả nhân viên chính thức

Môi trường làm việc hiện đại với những đồng nghiệp trẻ trung, năng động & thân thiện và cà phê, trà, đồ uống miễn phí

Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, team building hàng quý và ăn uống cùng nhau hàng tuần. Câu lạc bộ: chạy, bóng đá, game,...

Văn hóa phẳng, cởi mở và chia sẻ với đội ngũ quản lý thân thiện

Thời gian làm làm việc: 8h30 - 17h30 Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển

