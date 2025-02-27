Tuyển Social Media Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công ty TNHH Giá Kho Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Marketing, báo chí hoặc các ngành liên quan đến lĩnh vực truyền thông.
Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Kiến thức sâu rộng về các nền tảng truyền thông xã hội, xu hướng thị trường và công cụ phân tích.
Kỹ năng viết và biên tập nội dung tốt, có khả năng sáng tạo và tạo ra nội dung hấp dẫn.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt, có khả năng truyền cảm hứng và động viên.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động trong công việc.
Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 13.000.000đ - 16.000.000đ theo năng lực.
- Phép năm, BHYT, BHXH theo quy định. Thưởng hiệu quả kinh doanh.
- Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.
- Văn phòng làm việc tiện nghi, không gian mở, Studio với đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.
- Chính sách mua hàng nội bộ ưu đãi dành cho nhân viên.
- Các hoạt động nội bộ hấp dẫn.
- Cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức định kỳ hàng tháng.
- Lộ trình phát triển rõ ràng, minh bạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
