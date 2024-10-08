Tuyển Software Developer thu nhập 20 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa B2 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tham gia các dự án phát triển ứng dụng web sử dụng các công nghệ dựa trên nền tảng NodeJS (Java/ Python) cho khách hàng trong nước và ngoài nước Đảm nhận công việc tương ứng ở tất cả các khâu trong quy trình phát triển phần mềm: phân tích yêu cầu và thiết kế (system analysis and design), viết mã (programming), kiểm thử (testing), triển khai (deployment), viết tài liệu kĩ thuật (documentation) Xử lí các công việc được phân công phù hợp với kĩ năng các nhân: giao diện tương tác người dùng (Frontend) và/hoặc xử lý nghiệp vụ (Backend), có thể tham gia các công việc phục vụ vận hành hệ thống (DevOps) tuỳ theo nhu cầu cá nhân hoặc dự án Làm việc đội nhóm, tương tác giao tiếp với các vị trí khác như designer, team leader/manager, tester, cũng như độc lập tìm hiểu và giải quyết vấn đề Sử dụng các công nghệ và công cụ theo yêu cầu của dự án, khuyến khích các đề xuất đóng góp xây dựng nhằm mục đích cải thiện hiệu quả công việc và nâng cao kĩ năng chuyên môn Tham gia các hoạt động ngoại khoá của dự án và công ty như team building, chia sẻ và đào tạo chuyên môn (tech talk, technical, seminar...)

Tham gia các dự án phát triển ứng dụng web sử dụng các công nghệ dựa trên nền tảng NodeJS (Java/ Python) cho khách hàng trong nước và ngoài nước

Đảm nhận công việc tương ứng ở tất cả các khâu trong quy trình phát triển phần mềm: phân tích yêu cầu và thiết kế (system analysis and design), viết mã (programming), kiểm thử (testing), triển khai (deployment), viết tài liệu kĩ thuật (documentation)

Xử lí các công việc được phân công phù hợp với kĩ năng các nhân: giao diện tương tác người dùng (Frontend) và/hoặc xử lý nghiệp vụ (Backend), có thể tham gia các công việc phục vụ vận hành hệ thống (DevOps) tuỳ theo nhu cầu cá nhân hoặc dự án

Làm việc đội nhóm, tương tác giao tiếp với các vị trí khác như designer, team leader/manager, tester, cũng như độc lập tìm hiểu và giải quyết vấn đề

Sử dụng các công nghệ và công cụ theo yêu cầu của dự án, khuyến khích các đề xuất đóng góp xây dựng nhằm mục đích cải thiện hiệu quả công việc và nâng cao kĩ năng chuyên môn

Tham gia các hoạt động ngoại khoá của dự án và công ty như team building, chia sẻ và đào tạo chuyên môn (tech talk, technical, seminar...)

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

MUST HAVE

Có từ 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng web (Frontend và/hoặc Backend) trên nền tảng NodeJS (Java/ Python) Thành thạo các kỹ năng liên quan đến xây dựng giao diện người dùng sử dụng HTML/CSS/JavaScript Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện/ framework phổ biến như jQuery/ Vanilla, Bootstrap Có kinh nghiệm phát triển hệ thống dịch vụ web (RESTful API Web Service) Kỹ năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế Cơ sở dữ liệu, thiết kế mã nguồn hướng đối tượng (OOP), kiểm thử mã nguồn (Unit Test, Integration Test) Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và quản lý phần mềm (Jira, Backlog, Redmine)

Có từ 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng web (Frontend và/hoặc Backend) trên nền tảng NodeJS (Java/ Python)

Thành thạo các kỹ năng liên quan đến xây dựng giao diện người dùng sử dụng HTML/CSS/JavaScript

Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện/ framework phổ biến như jQuery/ Vanilla, Bootstrap

Có kinh nghiệm phát triển hệ thống dịch vụ web (RESTful API Web Service)

Kỹ năng phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế Cơ sở dữ liệu, thiết kế mã nguồn hướng đối tượng (OOP), kiểm thử mã nguồn (Unit Test, Integration Test)

Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn (Git) và quản lý phần mềm (Jira, Backlog, Redmine)

NICE TO HAVE

Có kinh nghiệm làm việc với các framework/library như React, Vue, Angular; có khả năng sử dụng hoặc cài đặt các công cụ bổ trợ như Webpack, Grunt/Gulp Có hiểu biết và kinh nghiệm về DevOps, CI/CD, Docker... Có hiểu biết về bảo mật hệ thống Có kinh nghiệm phát triển phần mềm theo quy trình Agile, Scrum Có thể giao tiếp với khách hàng về yều cầu của dự án bằng tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn

Có kinh nghiệm làm việc với các framework/library như React, Vue, Angular; có khả năng sử dụng hoặc cài đặt các công cụ bổ trợ như Webpack, Grunt/Gulp

Có hiểu biết và kinh nghiệm về DevOps, CI/CD, Docker...

Có hiểu biết về bảo mật hệ thống

Có kinh nghiệm phát triển phần mềm theo quy trình Agile, Scrum

Có thể giao tiếp với khách hàng về yều cầu của dự án bằng tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn

Tại Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh: Nhận mức lương cơ bản hấp dẫn, phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và tiêu chuẩn ngành của bạn. Phát triển chuyên môn: Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi từ các kỹ sư giàu kinh nghiệm. Cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất như Blockchain, AI và Big Data. Mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp với khả năng tự phát triển không giới hạn. Thăng tiến nghề nghiệp: Lộ trình thăng tiến rõ ràng với tiềm năng phát triển không giới hạn, cùng với sự hỗ trợ cá nhân hóa cho con đường phát triển nghề nghiệp của bạn. Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 9h sáng. Chế độ bảo hiểm: Được hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định. Review lương cố định một lần mỗi năm, kèm theo các đợt xét duyệt bổ sung dựa trên hiệu suất làm việc. Thưởng: Nhận các khoản thưởng khác nhau, bao gồm thưởng sinh nhật, thưởng cho cá nhân và đội nhóm xuất sắc, nhân viên mới tiềm năng, thành công dự án, các dịp lễ, lương tháng 13,.. Đào tạo ngôn ngữ: Các khóa học tiếng Anh và tiếng Nhật miễn phí. Phúc lợi khác: Được tài trợ hai chuyến du lịch mỗi năm, kèm theo các hoạt động vui chơi hàng tháng, sự kiện team-building, và quỹ hỗ trợ hoạt động tập thể.

Lương cạnh tranh: Nhận mức lương cơ bản hấp dẫn, phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và tiêu chuẩn ngành của bạn.

Lương cạnh tranh

Phát triển chuyên môn: Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi từ các kỹ sư giàu kinh nghiệm. Cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất như Blockchain, AI và Big Data. Mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp với khả năng tự phát triển không giới hạn.

Phát triển chuyên môn

Thăng tiến nghề nghiệp: Lộ trình thăng tiến rõ ràng với tiềm năng phát triển không giới hạn, cùng với sự hỗ trợ cá nhân hóa cho con đường phát triển nghề nghiệp của bạn.

Thăng tiến nghề nghiệp

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 9h sáng.

Thời gian làm việc

Chế độ bảo hiểm: Được hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định.

Chế độ bảo hiểm

Review lương cố định một lần mỗi năm, kèm theo các đợt xét duyệt bổ sung dựa trên hiệu suất làm việc.

Thưởng: Nhận các khoản thưởng khác nhau, bao gồm thưởng sinh nhật, thưởng cho cá nhân và đội nhóm xuất sắc, nhân viên mới tiềm năng, thành công dự án, các dịp lễ, lương tháng 13,..

Đào tạo ngôn ngữ: Các khóa học tiếng Anh và tiếng Nhật miễn phí.

Phúc lợi khác: Được tài trợ hai chuyến du lịch mỗi năm, kèm theo các hoạt động vui chơi hàng tháng, sự kiện team-building, và quỹ hỗ trợ hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin