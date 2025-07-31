Tuyển Software Engineer Panasonic Appliances Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Panasonic Appliances Vietnam
- Hưng Yên: Plot G2
- Thang Long II IP
- Yen My
- Hung Yen, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
We are looking for R&D Engineer (Software Design for Washing Machine) for R&D Center in Hung Yen Factory, details as below:
R&D Engineer (Software Design for Washing Machine)
- Plan software development for each project
- Develop new features or change the washing machine program based on existing software when receiving change requests
- Create development documents and compile test documents to confirm software quality
- Solve problems arising during and after the development process
- Make weekly report
- Other tasks as assigned
YOUR BENEFIT
- Competitive salary package
- Health Care package from Panasonic Appliances Vietnam
- Annual salary increase, bonus twice a year
- 100% salary in probation time; languages allowance (English & Japanese)
- Many interesting training courses from Panasonic Corporate
- Company bus pick up from Ha Noi, Hai Duong, Hung Yen, Bac Ninh
- Average all Sundays & 02 Saturdays off per month
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Panasonic Appliances Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Panasonic Appliances Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
